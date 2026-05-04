Поразили виртуозным выступлением

Народный чувашский фольклорный ансамбль «Парне» завоевал звание лауреата на зональном этапе Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов.

Масштабное событие проходило в Екатеринбурге с 24 по 26 апреля. Коллектив Республиканского центра народного творчества «Дворец культуры тракторостроителей» Минкультуры Чувашии получил грант в размере 2 млн рублей. Ансамбль планирует направить эти средства на пошив сценических костюмов, приобретение музыкальных инструментов и реквизита, а также на организацию гастрольных поездок по округам республики и регионам России. Осенью 2026 года «Парне» представит Чувашию на заключительном гала-концерте в Москве.

В первом этапе фестиваля-конкурса участвовали 262 коллектива со всей страны, и только 60 из них прошли в очные зональные смотры. В Екатеринбурге коллектив из Чебоксар продемонстрировал виртуозное владение традиционной чувашской песней, самобытные костюмы и богатство национального колорита, отмечают в Минкультуры Чувашии.