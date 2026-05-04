Пенсионеры из Алатыря помогли оперативникам поймать мошенника

«Кукла» для курьера

Злоумышленники по телефону убеждали супружескую пару перевести на «безопасный счет» около 3 млн рублей.

В Алатыре очень бдительные банковские работники. Они забили тревогу, когда пожилая горожанка, мама погибшего на СВО бойца, пришла снять крупную сумму. Хотя женщина убеждала, что деньги ей понадобились на личные нужды, банкиры решили предупредить сотрудников полиции.

Женщина рассказала оперативникам уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Алатырский», что ей с начала апреля стали звонить неизвестные. Они то запугивали возможной кражей сбережений и уголовной ответственностью «за спонсирование ВСУ», то просили помочь ФСБ разоблачить предателей Родины. Для этого непременно нужно было перевести все накопления на «безопасный счет».

Пожилой чете потребовалось время, чтобы осознать, что настоящие полицейские или чекисты не стали бы такое предлагать. Поскольку «звонари» продолжали наседать, опера попросили супругов подыграть им. Надо сказать, что алатырские сыщики не в первый раз прибегают к такому способу срыва планов мошенников, проявляя оперскую смекалку и импровизируя на ходу. Супруги просто блестяще продолжили диалог с теми, кто всеми силами пытался лишить их денег, сыграв роли простодушных стариков. А опера в это время отмечали для себя изощренные приемы, используемые преступниками для психологического давления на жертву. Звонки в квартире алатырцев раздавались непрерывно, чтобы не дать опомниться или посоветоваться с кем-то из близких.

В итоге, уже поздно ночью, к дому пенсионеров прибыл так называемый курьер. Когда женщина вынесла рюкзак с денежной «куклой», его задержали. 29-летний житель Казани оказался не единственным, кого кураторы использовали в этой преступной цепочке. На выезде из города сотрудники Госавтоинспекции перехватили автомобиль еще одного гостя из столицы соседней республики — водителю было поручено контролировать курьера.

Как рассказали в Управлении уголовного розыска МВД по Чувашии, в последнее время мошенники стали прибегать к такому способу, чтобы еще больше запутать следы. «Денежному мулу», забравшему сбережения у жертвы, дают инструкцию оставить сверток в условленном месте. Отсюда его забирает другой человек, который заодно ведет скрытое наблюдение, информируя заказчиков о каждом шаге курьера.

Следствием МО МВД России «Алатырский» возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество в особо крупном размере. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и обязательства о явке.

Телефонные мошенники без труда находят тех, кто за вознаграждение готов стать «денежным мулом»: забрать сбережения у жертвы и доставить их кураторам. Фото МО МВД России «Алатырский»