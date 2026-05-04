Доверился интернет-советчику и лишился 750 тысяч

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В отдел полиции № 1 Управления МВД России по городу Чебоксары с заявлением о хищении средств обратился мужчина, пытавшийся заработать на вложениях в электронную валюту.

Такой способ получения прибыли чебоксарцу предложил неизвестный из интернета. Потерпевший рассказал, что поверил рассказам собеседника и под его руководством установил в телефоне приложение. Суть была проста: чем больше денег хранится в виртуальном кошельке, тем больший процент поступает на счет в качестве дополнительного заработка.

В течение трех месяцев житель Чебоксар перечислял денежные средства на криптокошельки, пока не понял, что отправленные за это время более 750 тыс. рублей сразу же переводились на другие счета, то есть похищались неизвестными. А заработок, который отражался на экране мобильного телефона, оказался всего лишь рисунком.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Опубликовано: 30 апреля 2026 г.


Читайте также:

Как "невесты" из Чебоксар выманивали деньги у китайских женихов
Крадут миллионы, не отходя от телефона
В университете научили беречь деньги
Интернет-мошенники добрались до ректора университета «Дубна», уроженца Новочебоксарска Андрея Деники...
567 млн рублей похитили мошенники у жителей Чувашии с начала года
Поставь мошенников «на паузу»: поспешишь — останешься без денег
Новые правила для граждан и фастфуда
Телефонные мошенники представляются сотрудниками налоговой службы

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.