Доверился интернет-советчику и лишился 750 тысяч

В отдел полиции № 1 Управления МВД России по городу Чебоксары с заявлением о хищении средств обратился мужчина, пытавшийся заработать на вложениях в электронную валюту.

Такой способ получения прибыли чебоксарцу предложил неизвестный из интернета. Потерпевший рассказал, что поверил рассказам собеседника и под его руководством установил в телефоне приложение. Суть была проста: чем больше денег хранится в виртуальном кошельке, тем больший процент поступает на счет в качестве дополнительного заработка.

В течение трех месяцев житель Чебоксар перечислял денежные средства на криптокошельки, пока не понял, что отправленные за это время более 750 тыс. рублей сразу же переводились на другие счета, то есть похищались неизвестными. А заработок, который отражался на экране мобильного телефона, оказался всего лишь рисунком.

По данному факту возбуждено уголовное дело.