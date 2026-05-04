Посмеялись и удалили переписку

Очередной жертвой обмана стала ученица 11 класса из Новочебоксарска.

«Оператор» мобильной связи сообщил девушке, что в связи с совершеннолетием ей необходимо «авторизовать» свой номер, для чего попросил продиктовать данные паспорта. После того как школьница передала данные, ей перезвонили из «Госуслуг» и сообщили «об утечке», предложив продолжить переписку в мессенджере и немедленно «задекларировать» накопления родителей, пока до них не добрались мошенники.

Старшеклассница оформила займы и сдала мамины украшения в ломбард, после чего перевела в общей сложности около 250 тыс. рублей неизвестным. Когда жертва перезвонила в «финансовую службу», чтобы узнать срок возврата «задекларированных» средств, злоумышленники посмеялись над ней и удалили всю переписку.

Полицейские предупреждают, что кроме хищения денежных средств, телефонные мошенники могут вовлечь подростков в совершение противоправных действий, убедив, что в силу возраста им удастся избежать наказания. Родителям и педагогам необходимо поговорить с детьми и разъяснить все возможные последствия такого поведения и подчинения инструкциям анонимных кураторов.