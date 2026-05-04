Студент-пятикурсник оформил кредит, продал BMW и перечислил все деньги мошенникам

Спектакль по телефону

Началось все со звонка женщины, которая представилась сотрудницей финуслуг и попросила код из смс для «подтверждения документов о регистрации в налоговой». Как только молодой человек назвал комбинацию цифр, ему поступило смс о входе в его личный кабинет на портале государственных услуг. В сообщении был указан номер, по которому нужно позвонить, чтобы устранить возникшую проблему. Данный номер телефона принадлежал аферистам — именно так телефонные мошенники поступают, чтобы беспрепятственно связаться со своей потенциальной жертвой. Чебоксарец выполнил это условие.

В ходе разговора ему сообщили, что мошенники подали несколько заявок на кредиты в разных банках и их необходимо перекрыть путем перевода на «безопасный счет». Поверив, потерпевший оформил кредит в банке, продал «БМВ» и перечислил на продиктованные по телефону счета более 2 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Расследованием занимается отдел полиции № 1 Управления МВД России по городу Чебоксары.

Полицейские призывают бросать трубку, как только неизвестные начинают просить продиктовать код из смс или сообщают о доступе третьих лиц в ваши аккаунты. При поступлении требований о переводе денежных средств — необходимо прервать разговор и обратиться в полицию.