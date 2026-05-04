«Шумерля-ШЗСА» представит Чувашию на Кубке России по мини-футболу в формате 8×8

Сразится с лучшими командами страны

В соревнованиях, которые пройдут в Новороссийске, выступят 48 клубов из 27 регионов. Турнир посвящен памяти легендарного футболиста Никиты Павловича Симоняна, победитель получит 1 млн рублей.

ФК «Шумерля-ШЗСА» предстоит побороться за титул в солидной компании команд. В состязаниях примут участие победитель и призеры чемпионата страны в этом формате: «МТТ» из Ростова, подмосковный «Комбинат» и саратовский «Спортивентс». Кроме того, на полях учебно-тренировочного комплекса «Буткемп» сыграют действующий обладатель трофея московский «Форпост» и финалист — подмосковный «СОБР».

На групповом этапе коллективы разделят на 16 групп по три клуба. В плей-офф напрямую попадут команды, занявшие первые места, а остальные клубы сыграют стыковые матчи за право выхода в игры навылет. Результаты жеребьевки станут известны после выхода номера в печать. Решающие матчи намечены на 5 мая.

Между тем, 16 мая стартует чемпионат Чувашии по футболу. В новом сезоне за трофей сразятся восемь дружин. Конкуренцию прошлогоднему победителю, «Рубину» из Ядрина, составят чебоксарские «Спартак», «Вектор», «СШ по футболу», «СШ по футболу-2009», «Локомотив» из Канаша, «Шумерля» и еще один шумерлинский клуб «СШ-Авто-Профи».