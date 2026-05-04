Ольга Киргизова завоевала «серебро», а самбисты покорили окружное первенство

БАСКЕТБОЛ. Женская команда «ЧГУ-Атланта» расположилась на восьмой строчке в рейтинге коллективов Студенческой лиги РЖД.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА. Представительницы спортшколы олимпийского резерва № 5 имени В.Н. Кочкова взяли две медали на первенстве России среди юниорок до 24 лет. Алина Бароева выиграла «золото» в весовой категории до 57 кг, а Ольга Рехметуллова поднялась на вторую ступень пьедестала почета в весе до 50 кг. Кстати, победительницы турнира будут в списке кандидаток для участия в первенстве мира, которое состоится в Лас-Вегасе (США) с 12 по 18 октября.

САМБО. Воспитанники спортшколы олимпийского резерва № 10 имени А.И. Трофимова завоевали шесть наград на первенстве ПФО в Самаре. Иван Николаев стал победителем, а Арсений Казаков замкнул пьедестал почета в весовой категории до 46 кг. Егор Петров стал серебряным призером, а Илья Степанов занял третье место в весе до 50 кг. Эмиль Давыдов первенствовал среди самбистов до 54 кг. У девушек Ярослава Капитонова оказалась вне конкуренции в группе спортсменок до 51 кг, сообщили в Минспорте региона.

СПОРТ СЛЕПЫХ. Сборная Чувашии стала третьей в общекомандном зачете первой Всероссийской летней детско-юношеской спартакиады для слепых и слабовидящих, рассказали в республиканском Минспорте. Соревнования проходили в шести видах: легкая атлетика, плавание, дзюдо, голбол (спортивная игра, в которой команда из трех человек должна забросить мяч со встроенным колокольчиком в ворота соперника, — Прим. ред.), футбол и настольный теннис.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Спортсмены республики принесли три медали в копилку сборной Чувашии по итогам чемпионата и первенства России по легкоатлетическому кроссу. В рамках чемпионата страны Ольга Киргизова пересекла финишную черту второй. По результатам первенства России среди юниорок до 20 лет Ксения Романова выиграла «серебро», а у девушек до 18 лет на счету Татьяны Ендеровой — «бронза».

УШУ. Светлана Лазаренко из Чувашии завоевала серебряную и три бронзовые награды на международном турнире «Московские звезды ушу». Светлана взяла медали в возрастной группе старше 55 лет.

КОНКУР. Команда региональной спортшколы по конному спорту отличилась в двух турнирах, прошедших в Марий Эл, — квалификационных соревнованиях по конкуру «Кубок Йошкар-Олы» и этапе Кубка Победы 2026, посвященном памяти Героя Советского Союза Александра Шумелева. По итогам квалификационных состязаний Алена Коростелева завоевала два «золота» и «серебро». По результатам этапа Кубка Таисия Акимова оформила золотой дубль в возрастной группе 14-18 лет, а Екатерина Тюмерова дважды стала второй. Среди мальчиков 12-14 лет Иван Михайлов финишировал вторым, сообщили в Минспорте Чувашии.