ВЛАДИМИР ПУТИН, Президент Российской Федерации:

«Особую значимость вопросы безопасности, борьбы с террором приобретают с учетом предстоящей избирательной кампании. Напомню, что в сентябре граждане России будут выбирать депутатов Государственной Думы девятого созыва, состоятся масштабные кампании регионального и местного уровня. Наш приоритет — это безопасность всех участников выборов: кандидатов, членов избиркомов и наблюдателей, десятков миллионов людей, которые придут на участки для голосования. <…> Нужно надежно защитить государственные информационные ресурсы, цифровые системы Центральной избирательной комиссии от любого постороннего вмешательства, обеспечить их доступность, бесперебойную работу как до, так и во время проведения голосования, а также — как уже раньше поручал — обеспечить бесперебойную работу всех жизненно важных для людей сервисов. Что касается органов власти на местах, в муниципалитетах и регионах — прошу правоохранителей учитывать, что они работают в особых условиях. А значит, нужно действовать крайне аккуратно, ответственно, учитывать реальное положение дел, включая финансовое положение регионов и муниципалитетов».