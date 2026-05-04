Коммунальщики обязаны нарастить собственные мощности

Меняется система контроля

На еженедельном совещании в Доме Правительства Глава Чувашии Олег Николаев поставил задачу усилить региональный контроль над управляющими компаниями, не дожидаясь вступления в силу соответствующих федеральных поправок. Речь идет о возможном изменении лицензионных требований, согласно которым наличие собственной коммунальной техники или подтвержденных договоров аренды может стать обязательным условием для УК.

Для реализации этой стратегии Госжилинспекции республики совместно с органами прокуратуры поручено проработать весь спектр региональных мер воздействия на управляющие компании.

Особое внимание уделяется предстоящему изменению системы контроля — с 1 сентября полномочия муниципального жилищного надзора перейдут на государственный уровень. Чтобы жители не остались один на один с коммунальщиками, муниципалитетам предстоит наладить прямое информационное взаимодействие с населением в соответствии со статьей 165 Жилищного кодекса РФ. Глава региона подчеркнул, что понятный и работающий механизм обратной связи должен быть выстроен заранее.

Необходимость ужесточения требований к материально-технической базе УК подтвердила прошедшая зима. Период обильных снегопадов выявил острую нехватку ресурсов для своевременной уборки дворов и улиц.

По данным руководителя Госжилинспекции Виктора Кочеткова, в собственности управляющих организаций региона числится лишь 63 единицы спецтехники, еще 115 договоров заключено на аренду. Такого объема критически не хватает для стабильной работы в пиковые нагрузки.

В связи с этим в республике уже ведется работа по созданию механизмов, облегчающих управляющим компаниям приобретение собственной техники.

Параллельно Олег Николаев отметил низкую осведомленность коммунальщиков о мерах поддержки малого и среднего бизнеса. Несмотря на доступность поручительств через Гарантийный фонд, многие руководители по привычке обращаются исключительно в коммерческие банки. Министерствам промышленности и энергетики, а также экономического развития поручено провести разъяснительную работу о возможностях получения целевых займов через Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности Чувашии.

Отдельным блоком на совещании были подведены итоги прошедшего отопительного сезона и обозначены приоритеты на предстоящий. Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Владимир Максимов сообщил, что за зиму на объектах коммунальной инфраструктуры произошло 664 инцидента. Для недопущения повторения аварий в новом сезоне запланированы масштабные работы. Замена или капремонт 77 изношенных котлов, обновление почти 22 км тепловых и 8 км водопроводных сетей. Все мероприятия на объектах ЖКХ и в социальной сфере должны быть завершены строго до 15 сентября этого года.

Глава республики также потребовал детально проAnalyзировать и устранить все нарушения, ранее выявленные Ростехнадзором в муниципалитетах. «Даже при наличии паспорта готовности мелкие, вовремя не устраненные нарушения приводят к сбоям и инцидентам. Именно такие, на первый взгляд, незначительные недочеты становятся причиной нестабильной работы», — резюмировал Олег Николаев.

Контроль над исполнением всех озвученных поручений взят на особый учет. В конце июня в Правительстве республики состоится отдельное совещание, на котором будет подробно рассмотрен ход подготовки управляющих компаний и объектов коммунальной инфраструктуры к следующему отопительному периоду.