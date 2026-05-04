Определился победитель программы «СВОй бизнес»

В республике завершился пятидневный интенсив федеральной образовательной программы, организованный Минэкономразвития Чувашии «Свой бизнес». Участниками стали 20 ветеранов СВО и членов их семей. За это время они освоили основы предпринимательства, посетили действующие производства и защитили собственные бизнес-проекты.

Вера Филиппова из Ядрина, дочь участника СВО, признана победителем программы. Ее проект детского развивающего центра получил высшую оценку жюри. На открытие своего дела девушка получит 100000 рублей. Сертификаты на 15000 рублей вручили дипломантам программы — Дмитрию Борисову, Александру Манкееву и Валентине Салмановой, сестре участника СВО.

Оксана Казакова