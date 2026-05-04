Продолжается Всероссийское голосование за объекты благоустройства

В столице Чувашии подвели предварительные итоги. Пока лидируют скверы вдоль проспекта Мира, бульвар Андреева (микрорайон «Новый город»), территория перед Детским медцентром (проспект Тракторостроителей), «Певческое поле» на заливе, Аллея искусств по улице 324-й Стрелковой дивизии. Голосование в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продлится по 12 июня. Жителям городов и сел предстоит определить адреса, которые благоустроят в следующем году. Для этого нужно авторизоваться на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru через учетную запись «Госуслуг» и выбрать объект. Поддержать понравившуюся территорию можно и через волонтеров, их штабы работают в каждом городе и округе. Волонтеров легко узнать по специальной экипировке с символикой федерального проекта. На сегодняшний день к голосованию присоединились более 700 добровольцев.