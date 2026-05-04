Поздравление Главы Чувашии Олега Николаева с 1 Мая

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Уважаемые жители Чувашской Республики!

От всего сердца поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

Этот день символизирует нашу общую признательность за созидательный труд, который движет вперед Чувашию и всю страну. Каждое достижение, каждый результат — это воплощение профессионализма, ответственности и мастерства конкретных людей. Именно личная вовлеченность и стремление к совершенству делают труд фундаментом не только благосостояния, но и общественного прогресса, превращая общее дело в наш общий успех. Для Чувашии особой гордостью являются трудовые династии, которые мы чествуем уже более 20 лет. Более тысячи семейных традиций в рабочих, медицинских, педагогических и других сферах — это живой пример преемственности и преданности своему призванию. Они передают ценнейший опыт и знания из поколения в поколение, обеспечивая прочную связь времен и устойчивое развитие. Поддержка трудовых династий остается важным приоритетом для Правительства республики. Мы стремимся создавать все условия для их развития, поддерживая корпоративные программы и наставничество. Сегодня растет и крепнет наша молодая смена. Перенимая традиции старших, она активно включается в созидательную работу, уверенно смотрит в будущее и добивается новых высот. Пусть этот Первомай наполнит сердца оптимизмом, верой в свои силы и вдохновением для новых свершений. Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в реализации самых смелых планов!

Глава Чувашской Республики

Олег Николаев

Опубликовано: 30 апреля 2026 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера
Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны
«Гордимся тем, что видим вас, можем взять за руки»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.