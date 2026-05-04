В крепких руках — общее дело

«Единая Россия» в Чувашии выбрала своим руководителем Сергея Артамонова и приступила к выполнению конкретных задач

На 37-й конференции регионального отделения партии делегаты единогласно поддержали кандидатуру премьер-министра. Ранее ее одобрило федеральное руководство партии, включая председателя Дмитрия Медведева. Это решение — во многом логичное продолжение той роли, которую Сергей Артамонов уже играет в республике. Но теперь ответственность становится шире. Речь уже не только о работе Правительства, а о выстраивании прямого контакта с людьми через партийную сеть.

В зале ДК тракторостроителей было оживленно и ощущалось понимание того, что эта конференция знаковая для партии. Новые вызовы потребовали новых решений. И задача этой встречи однопартийцев была проста и сложна одновременно. В одном месте собрались люди, от которых во многом зависит, как будет устроена политическая и социальная работа в республике в ближайшие годы. Это означало серьезную, практически историческую ответственность. И в этот день «Единая Россия» обозначила вектор своей работы на благо жителей Чувашии, определила цели и тактику их достижений.

Сергей Артамонов начал свою речь со слов благодарности. Он отметил вклад своего предшественника Леонида Черкесова, подчеркнув, что именно в непростой период удалось укрепить партийные ряды и повысить авторитет партии в регионе. Это важный момент, потому что смена руководства здесь подается не как разрыв, а как продолжение курса. Дальше разговор перешел к главному. Как должна работать партия сегодня. И тут прозвучала ключевая мысль, которая, по сути, задает тон всему следующему этапу. Партия должна жить не в кабинетах, а в диалоге с людьми. «Каждое мероприятие, каждый решенный вопрос — это кирпичик доверия между партией и обществом», — заявил Артамонов.

Если перевести это с политического языка на человеческий, речь идет о простом запросе. Люди хотят видеть не отчеты, а результат. И хотят понимать, что их слышат. В Чувашии сегодня более 45 тыс. членов партии и около 13 тыс. сторонников. Это большая сеть, которая, по сути, покрывает всю республику. Но сама по себе численность уже не является гарантией эффективности. Поэтому основной акцент теперь смещается на качество работы на местах.

Отдельно на конференции говорили о первичных отделениях. Это те самые точки, где партия встречается с реальной жизнью. Дворы, села, небольшие города. Именно там формируется отношение людей к власти и к решениям, которые принимаются выше. 2026 год в партии объявлен годом местных отделений. Это не просто формулировка. По сути, сигнал, что вся система должна развернуться лицом к территориям. И именно там будет решаться, насколько партия способна удерживать доверие.

Параллельно запускается механизм, который должен эту связь усилить. На конференции каждому секретарю местного отделения вручили специальные кубы для сбора предложений. Их планируют брать на все массовые мероприятия, чтобы люди могли оставлять свои идеи для новой народной программы. И за этим стоит простая логика — показать, что участие человека имеет значение. Все идеи планируют собрать к августу, представить на итоговой конференции, а затем интегрировать в региональную народную программу и дальше в Стратегию социально-экономического развития.

«Народная программа — это наказы жителей, и они должны быть выполнены», — напомнил Сергей Артамонов. Фактически речь идет о попытке выстроить обратную связь через конкретные механизмы. Получится или нет, покажет практика, но сам вектор обозначен достаточно четко.

При этом впереди стоят масштабные задачи. Речь идет о технологическом развитии и долгосрочной стратегии, которые задаются на федеральном уровне. И региону предстоит не просто следовать этим ориентирам, а адаптировать их под свои условия. В выступлении Сергей Артамонов подробно остановился на направлениях работы. От промышленности и цифровой трансформации до молодежной политики, здравоохранения и развития сельских территорий. Всего выделено несколько ключевых блоков, в рамках которых уже реализуются партийные проекты.

Отдельный акцент сделан на экономике. Поддержка предпринимательства, создание рабочих мест, развитие цифровых решений. Это те темы, которые напрямую влияют на качество жизни людей и на устойчивость региона. Не обошли стороной и социальную повестку. Поддержка семей, развитие здравоохранения, внимание к старшему поколению. Здесь важен не только масштаб программ, но и их доступность для конкретного человека.

Важная часть выступления была посвящена участию жителей. Прямо прозвучал призыв не ограничиваться формальным присутствием в партии, а включаться в реальную работу. От обсуждения проектов до контроля над их реализацией. Отдельно подняли тему дисциплины внутри фракции. Артамонов подчеркнул, что речь идет не просто о членстве, а об ответственности. О том, что партия должна состоять из людей, которые готовы работать и отвечать за результат.

Глава Чувашии Олег Николаев, поздравляя Сергея Геннадьевича, отдельно отметил, что партия и Правительство в республике работают как партнеры. По его словам, именно эта связка позволяет слышать жителей даже в самых небольших населенных пунктах. Он напомнил о результатах этой работы. Тысячи обновленных объектов по всей республике. Школы, больницы, Дома культуры, спортивные площадки. Партийные проекты в этом смысле становятся дополнением к государственным программам, делая поддержку более адресной. Если смотреть шире, то назначение Артамонова закрепляет переход к более активной модели работы. Когда ключевая роль отдается не только структурам, но и самим людям.

И здесь возникает главный вопрос. Насколько эта модель сможет выйти за рамки заявлений и стать реальной практикой. Ответ на него будет формироваться в повседневной работе на местах. Именно там, где у людей есть конкретные вопросы и ожидания. И где каждое решение либо усиливает доверие, либо его разрушает.