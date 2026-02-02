Поставят памятник земляку

Администрация Красночетайского округа подвела итоги конкурса на лучший эскизный проект бюста Ермея Рожанского — исследователя чувашского языка и известного миссионера. (Годы жизни Ермея Ивановича — 1741-1813). На конкурс поступили две работы. По итогам голосования членов жюри, оценивавших проекты по пятибалльной шкале, победителем объявлен художник-скульптор Эдгар Филиппов, заслуженный член Творческого союза художников России. Установка бюста Ермея Рожанского запланирована в селе Красные Четаи: на территории трех прудов около храма, сообщает пресс-служба администрации округа.