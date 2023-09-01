«Росгосстрах»: Чувашия в пятерке лидеров по несчастным случаям с велосипедистами

В этом году «Росгосстрах» урегулировал уже 200 обращений от клиентов по полисам страхования от несчастного случая после происшествий с велосипедами и самокатами, закончившихся травмами. Причем, доля страховых событий с самокатами в 2023-м увеличилась и достигла за январь-август 26% против 22% за весь прошлый год. По объему же выплат на долю возмещения за травмы после падения с самокатов или столкновения с самокатчиками приходится в этом году 30%.

Самая большая выплата после падения клиента с велосипеда была в «Росгосстрахе» в Пермском крае — 90 тыс. рублей возместили застрахованному за закрытый перелом плечевой кости. После происшествий с самокатами в 2023 году больше всего страховщик выплатил в том же Пермском край и в Москве — по 48 тыс. рублей.

«В прошлом году были и более существенные выплаты после страховых случаев со средствами индивидуальной мобильности — например, 620 тыс. или даже более 1,5 млн. рублей. Но это, как правило, было обусловлено тем, что клиенту в результате травмы присваивалась инвалидность, — рассказала начальник управления выплат по личному страхованию ПАО СК «Росгосстрах» Анна Антонова. — По правилам страхования, выплаты за телесные повреждения рассчитываются по специальной таблице и зависят от тяжести травмы и величины страховой суммы по договору. Собственно, небольшой размер средней выплаты по полисам страхования от несчастных случаев в нашей стране объясняется тем, что люди пытаются сэкономить и выбирают минимальные значения страховой суммы. Особенно обидно бывает, когда полис является обязательным условием допуска к различным соревнованиям, клиент выбирает минимальную страховую сумму, и в результате размер выплаты явно не соответствует тяжести повреждений».

Больше всего травм после происшествий с самокатами в этом году «Росгосстрах» зафиксировал в Башкортостане (15% случаев), столичном регионе, Ростовской области и Татарстане (по 8%), а также в Белгородской области (6%). По несчастным случаям с велосипедистами тоже лидирует Башкортостан (14% обращений). Также в пятерку попали Удмуртия (13,5%) Кировская область (11%) Татарстан (8%) и Чувашия (5%)

В «Росгосстрахе» отмечают, что, вопреки складывающемуся в последнее время стереотипу большинство травм получено самими велосипедистами и самокатчиками, а не теми, на кого они наехали. Была в этом году выплата и за курьезный случай — застрахованный из Кировской области споткнулся об самокат, стоящий у него дома, и в результате падения сломал руку.

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, дочерняя компания банка «Открытие», входит в Группу ВТБ. На территории Российской Федерации действуют около 1500 представительств компании. 6 октября 2022 года система «Росгосстрах» отметила 101 год со дня своего создания. www.RGS.ru