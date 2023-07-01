Как Миша из тупиковой ситуации вышел и обеспечил будущее себе и младшей сестре

Все пропало. Миша с мамой и младшей сестрой Юлей беспомощно стояли посреди большого зала и растерянно смотрели друг на друга. Жизнь остановилась из-за нескольких баллов. Не видать теперь высшего образования и хорошего будущего.

За ЕГЭ по русскому Миша получил чуть больше 30 баллов. Но положительный результат — тоже результат, поэтому поехали подавать документы в ЧувГУ. Столичные вузы даже не рассматривали: далеко от дома, дорогая жизнь, много соблазнов, молодежи самой справиться с ними бывает сложно, а родителей рядом нет. Да и у соседей история вышла со старшим — уехал учиться, общежитие от вуза в 2 часах езды, пришлось комнату снимать, родители кредитов набрали, учебу и жилье оплатили, а сын сессию не сдал. Отчислили, теперь перебивается разовыми заработками — без образования на хорошую работу не берут. Поэтому Миша с родителями поговорил, решили образование получать в Чебоксарах. Тем более, что в ЧувГУ новая программа открывается — Высшая инженерная школа, где учить будут новыми методами.

Перед глазами уже картинки из будущей жизни пошли: он — лучший сотрудник компании, его приглашают на консультации и конференции, а компания, где он работает, стала известна далеко за пределами Чувашии благодаря разработкам Михаила. Но в приемной комиссии выяснилось, что результат у Миши хоть и положительный, но непроходной. У каждого вуза есть пороговое значение, ниже которого документы уже не примут. И на платное обучение тоже не примут. Мечта и планы мгновенно рухнули, оставив вместо себя холодную неопределенность. Что делать, никто не знал.

Вот тут их и застала Ирина Ивановна, по растерянным взглядам поняла ситуацию и… успокоила. Сказала, что жизнь не остановилась, а только набирает обороты. И предложила подойти к решению проблемы получения высшего образования с другой стороны. Раз сейчас баллы для получения высшего образования непроходные, есть вариант получить среднее профессиональное образование на базе ЧувГУ.

Плюсы:

в СПО берут по конкурсу аттестатов, результаты ЕГЭ не нужны;

через 1 год и 10 месяцев — реальная и нужная специальность;

студент СПО = студент ЧувГУ, ему доступны все студенческие блага, объединения и спортивные секции;

после СПО поступать в вуз проще;

и результаты ЕГЭ для получения высшего образования снова будут не нужны.

Сегодня в ЧувГУ три направления СПО — юридическое, экономическое и фармакология, на следующий год планируют открывать еще. Пока шли к столу, чтобы подать документы Миши на обучение в СПО, Ирина Ивановна спросила Юлю, не хочет ли она быть поближе к брату во время учебы — видно, что тяжело расставаться будет. Юля непонимающе посмотрела — она только получила аттестат за 9 класс, как она сможет быть ближе к брату в вузе? А Ирина Ивановна ответила: «Среднее профессиональное образование можно ведь и после 9 класса получить. Вы сейчас подаете документы, 1 сентября вместе становитесь студентами ЧувГУ по программе СПО, а потом получаете высшее образование на бюджете. Как вам такой расклад? Миша документы сейчас в приемную комиссию подаст, а Юля из дома онлайн сможет, мы так тоже принимаем».

Миша с Юлей переглянулись и улыбнулись, отличное решение — инженер со знанием юриспруденции очень редкий набор, такие сами смогут выбирать, где им работать, подумала мама. И они пошли отмечать новый этап жизни двух свежих студентов ЧувГУ.

Если вы тоже хотите так, звоните 8 800 550 79 88 по бесплатной линии приемной комиссии или заходите на сайт abiturient.chuvsu.ru. Главное — успеть подать документы до 25 июля.

А если чуть-чуть не дотянули по баллам на бюджет, идите на заочное, прием документов там до 27 августа и есть возможность перевестись в будущем на очное обучение.

Татьяна Проценко

Лиц. № 2276 от 19.07.2016 г., выд. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Реклама