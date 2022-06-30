К путешествию на Кавказ может присоединиться каждый

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

От Приэльбрусья до Мамаева кургана

Это история о канашской учительнице родом из Кабардино-Балкарии, Фатиме Куршевой, которая  решила организовать новое путешествие для тех, кто очень хотел, но не смог попасть в первый тур. Люди стали активно интересоваться, появилось немало  желающих познакомиться поближе с традиционной культурой северокавказских республик и увидеть их красоту.  Так у Фатимы Руслановны  возникла идея  открыть свое дело. 

Фатима Куршева

В первое путешествие по Кавказу земский учитель вместе со своими воспитанниками ездила через турагентство. Теперь же она сама находит комфортабельный автобус от надежного партнера, готового предоставить транспорт в аренду, занимается оформлением всех необходимых сопроводительных документов, собирает команду туристов – словом, организует поездку от и до. А чтобы все было прозрачно и честно, педагог оформила самозанятость.

«Это новое для меня  увлекательное дело, у которого есть и своя просветительская миссия. В Год культурного наследия народов России  хочется показать жителям Чувашии, как много схожего есть у наших народностей, поделиться своими уникальными традициями и обычаями», –  вдохновлена идеей Фатима Руслановна.

Следующая поездка, запланированная с 15 по 21 июля, обещает быть еще интереснее. В  этот раз вместо Дагестана, куда ехать достаточно долго, увеличено до трех дней пребывание в Кабардино-Балкарии, рассказала учитель. Кроме Приэльбрусья путешественники посетят Долину нарзанов,  испробуют живительной минеральной воды из четырех источников, искупаются в термальных водах Аушигера, насладятся природными красотами Чегемского водопада и Голубого озера, которое еще называют «бездонным оком Кавказа».  Погуляют по Нальчику и заглянут на  репетицию Государственного академического ансамбля танца «Кабардинка». По канатной дороге  поднимутся на гору Малая Кизиловка и побывают в  сказочном замке на воде  «Шато Эркен».

Ну а в Северной Осетии – Алании  кроме великолепного Цейского ущелья  их ждет  еще и гастротур – участники смогут отведать вкуснейшие осетинские  пироги и другие традиционные блюда.  В Чечне  туристы посетят знаменитые мечети в Шали, Аргуне, Грозном, поднимутся на смотровую площадку «Грозный-Сити», откуда   видна резиденция Главы Чеченской Республики Рамзана  Кадырова. Запланированы также экскурсия по столице Ингушетии  Магасу и заезд в  Волгоград  на Мамаев курган.

Отметим, присоединиться к  этому необыкновенному путешествию  может каждый! Причем по вполне приемлемой цене для такой интересной и насыщенной культурной программы. В стоимость тура (25 тыс. рублей)  кроме посещения всех указанных локаций и проезда входят также проживание и завтраки.  Для тех, кто еще не запланировал отпуск, это отличная возможность отдохнуть, получить незабываемые впечатления, впитать в себя мудрость  гор и силу стремительных водопадов. Если вы решили-таки примкнуть к турне, все вопросы можно уточнить  у организатора поездки Фатимы Куршевой по телефону  8-962-771-82-21.

Опубликовано: 30 июня 2022 г.


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