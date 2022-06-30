К путешествию на Кавказ может присоединиться каждый

От Приэльбрусья до Мамаева кургана

Это история о канашской учительнице родом из Кабардино-Балкарии, Фатиме Куршевой, которая решила организовать новое путешествие для тех, кто очень хотел, но не смог попасть в первый тур. Люди стали активно интересоваться, появилось немало желающих познакомиться поближе с традиционной культурой северокавказских республик и увидеть их красоту. Так у Фатимы Руслановны возникла идея открыть свое дело.

В первое путешествие по Кавказу земский учитель вместе со своими воспитанниками ездила через турагентство. Теперь же она сама находит комфортабельный автобус от надежного партнера, готового предоставить транспорт в аренду, занимается оформлением всех необходимых сопроводительных документов, собирает команду туристов – словом, организует поездку от и до. А чтобы все было прозрачно и честно, педагог оформила самозанятость.

«Это новое для меня увлекательное дело, у которого есть и своя просветительская миссия. В Год культурного наследия народов России хочется показать жителям Чувашии, как много схожего есть у наших народностей, поделиться своими уникальными традициями и обычаями», – вдохновлена идеей Фатима Руслановна.

Следующая поездка, запланированная с 15 по 21 июля, обещает быть еще интереснее. В этот раз вместо Дагестана, куда ехать достаточно долго, увеличено до трех дней пребывание в Кабардино-Балкарии, рассказала учитель. Кроме Приэльбрусья путешественники посетят Долину нарзанов, испробуют живительной минеральной воды из четырех источников, искупаются в термальных водах Аушигера, насладятся природными красотами Чегемского водопада и Голубого озера, которое еще называют «бездонным оком Кавказа». Погуляют по Нальчику и заглянут на репетицию Государственного академического ансамбля танца «Кабардинка». По канатной дороге поднимутся на гору Малая Кизиловка и побывают в сказочном замке на воде «Шато Эркен».

Ну а в Северной Осетии – Алании кроме великолепного Цейского ущелья их ждет еще и гастротур – участники смогут отведать вкуснейшие осетинские пироги и другие традиционные блюда. В Чечне туристы посетят знаменитые мечети в Шали, Аргуне, Грозном, поднимутся на смотровую площадку «Грозный-Сити», откуда видна резиденция Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Запланированы также экскурсия по столице Ингушетии Магасу и заезд в Волгоград на Мамаев курган.

Отметим, присоединиться к этому необыкновенному путешествию может каждый! Причем по вполне приемлемой цене для такой интересной и насыщенной культурной программы. В стоимость тура (25 тыс. рублей) кроме посещения всех указанных локаций и проезда входят также проживание и завтраки. Для тех, кто еще не запланировал отпуск, это отличная возможность отдохнуть, получить незабываемые впечатления, впитать в себя мудрость гор и силу стремительных водопадов. Если вы решили-таки примкнуть к турне, все вопросы можно уточнить у организатора поездки Фатимы Куршевой по телефону 8-962-771-82-21.