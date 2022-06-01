Пожар на «Химпроме»

Днем 13 июня случился пожар в одном из цехов новочебоксарского ПАО «Химпром». Прибывшие сотрудники противопожарной службы оперативно устранили возгорание, площадь которого составила около 500 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

На место происшествия незамедлительно выехал прокурор города Виктор Иванов, а также представители контрольных органов и местного самоуправления. Сразу началось выяснение причин ЧП, на территории предприятия и за его пределами были проведены заборы проб воздуха. Сведений о превышении предельной концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе не получено, сообщают в прокуратуре республики. В надзорном ведомстве также уточнили: «Предварительно установлено, что источником пожара была тара с готовой продукцией химкомбината, которая находилась в помещении цеха». Кроме того, прокуратура города инициировала процессуальную проверку на предмет наличия в действиях должностных лиц предприятия признаков преступления, предусмотренного ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Соответствующие материалы переданы СУ СКР по Чувашии.