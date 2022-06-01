Днем 13 июня случился пожар в одном из цехов новочебоксарского ПАО «Химпром». Прибывшие сотрудники противопожарной службы оперативно устранили возгорание, площадь которого составила около 500 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.
На место происшествия незамедлительно выехал прокурор города Виктор Иванов, а также представители контрольных органов и местного самоуправления. Сразу началось выяснение причин ЧП, на территории предприятия и за его пределами были проведены заборы проб воздуха. Сведений о превышении предельной концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе не получено, сообщают в прокуратуре республики. В надзорном ведомстве также уточнили: «Предварительно установлено, что источником пожара была тара с готовой продукцией химкомбината, которая находилась в помещении цеха». Кроме того, прокуратура города инициировала процессуальную проверку на предмет наличия в действиях должностных лиц предприятия признаков преступления, предусмотренного ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Соответствующие материалы переданы СУ СКР по Чувашии.
Пожар на «Химпроме»
Днем 13 июня случился пожар в одном из цехов новочебоксарского ПАО «Химпром». Прибывшие сотрудники противопожарной службы оперативно устранили возгорание, площадь которого составила около 500 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.