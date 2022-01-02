Суперфинал Чемпионата России по шахматам планируется провести в Чебоксарах

Столицу республики посетили исполнительный директор Федерации шахмат России Марк Глуховский и член наблюдательного совета Федерации – уроженец Чуваши Игорь Бурштейн.

На встрече с главой Чувашии Олегом Николаевым был отмечен высокий уровень организации проведения в прошлом году этапа Высшей лиги чемпионата России. От спортсменов, тренеров и судей не поступило ни одного замечания, поэтому все будут только рады вернуться в Чебоксары вновь, заявил Игорь Бурштейн.

Особо отмечено открытие в Чувашском государственном педагогическом университете шахматной школы имени гроссмейстера Сергея Карякина. В условиях нехватки грамотных и компетентных педагогов это важное событие в масштабах всей страны.

Предполагаемое место проведения суперфинала в сентябре 2022 года – Чувашский государственный художественный музей.