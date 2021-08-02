Цены на продукты обсудили на планерке в администрации Чебоксар

Сто рублей за килограмм морковки

Каждую неделю сотрудники городской и районных администраций столицы республики отправляются в магазины как на работу. В 11 торговых точках (и в сетевых супермаркетах, и в сугубо местных магазинах — «Санар, «Калач» и так далее) проверяющие изучают витрины и прилавки, выписывают цены по 52 наименованиям товаров первой необходимости. А затем отправляют данные в Минэкономразвития, УФАС и прокуратуру Чебоксар.

Итоги очередного ценового рейда озвучили и на еженедельной городской планерке. С середины июля подорожали макароны, яблоки, капуста, молоко, печенье, снижение цен зафиксировано на консервы, соль, хлеб и рыбу, — доложила заместитель главы администрации Чебоксар по экономике и финансам Люция Сафина.

Отдельный ценовой рейтинг в городе вывели на так называемый «борщевой набор» (входят в него лук, картофель, морковь, свекла и капуста). По результатам последнего мониторинга в столице Чувашии заметно снизилась стоимость моркови — аж на 43,4%! Но тут надо пояснить: в ходе предыдущего рейда в одном из магазинов проверяющие нашли морковку по 115 рублей за кило. За неделю ценники, надо полагать, исправили, средний показатель пошел вниз. А вот цены на остальные овощи выросли от 9 до 23%.

В связи с этим глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков поручил усилить работу с федеральными торговыми сетями и местными магазинами. «В ряде случаев наценки достигают 100%, что недопустимо», — отметил он. Кроме того, для стабилизации ситуации с 7 августа в Чебоксарах откроются ярмарки выходного дня. Макарон и даров моря на них, конечно, не предложат, а вот яблоки и картошку — пожалуйста. Пока ярмарки будут работать только в трех местах — на территориях ТД «Шупашкар», ТК «Северный» и ТК «Николаевский». Но, возможно, этот список станет больше — Алексей Ладыков поручил главам районных администраций рассмотреть варианты открытия ярмарок и в других местах — например, в микрорайоне «Солнечный», на улице 50 лет Октября, Новогородской улице и так далее.