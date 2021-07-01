Честно трудились на благо республики

Указом Главы Чувашии от 1 июля шесть жителей республики удостоены государственных наград.

За добросовестную и эффективную государственную гражданскую службу Чувашской Республики Почетной грамотой Чувашской Республики награждена Тимофеева Ирина Юрьевна — главный специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы Министерства сельского хозяйства Чувашии.

За заслуги в области промышленности и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» присвоено Гавриловой Ирине Осиповне — гальванику АО «Строймаш», г. Чебоксары.

За заслуги в области экономики и финансовой деятельности почетное звание «Заслуженный экономист Чувашской Республики» присвоено Алексеевой Лилии Анатольевне — начальнику отдела — главному бухгалтеру Управления экологии города Чебоксары, Леухиной Ирине Викторовне — главному бухгалтеру ОАО «Чебоксарская пивоваренная фирма «Букет Чувашии».

За вклад в развитие местного самоуправления и многолетнюю добросовестную службу знаком отличия «За безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской Республике» награждены Петрова Татьяна Аркадьевна — заместитель начальника отдела организационно-контрольной работы и информационного обеспечения администрации Янтиковского района, Чернышева Елена Дмитриевна — начальник отдела правового обеспечения администрации Московского района города Чебоксары.