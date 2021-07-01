Подспорье ко Дню знаний

С 15 июля ПФР начинает прием заявлений на «школьные выплаты».

Пенсионный фонд России с 15 июля начинает реализацию Указа о единовременной выплате семьям с детьми, подписанного Президентом страны 2 июля. Напомним, Владимир Путин поручил поддержать российские семьи, где воспитываются дети школьного возраста, выплатами в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

Поддержка коснется граждан России, проживающих на территории страны и имеющих детей в возрасте от 6 до 18 лет, разъяснили в пресс-службе Отделения ПФР по Чувашской Республике — Чувашии.

Выплаты будут осуществляться одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей). Причем большинству мам и пап не придется самостоятельно заполнять заявление на выплату. Оно будет автоматически формироваться по имеющимся у фонда данным, собранным в ходе прошлогодних выплат на детей до 16 лет, и появляться в личных кабинетах родителей на портале «Госуслуги». Чтобы завершить оформление заявления, нужно лишь проверить актуальность информации и подтвердить согласие на ее дальнейшую обработку. Скажем, если изменились реквизиты для зачисления средств, родители смогут скорректировать информацию.

По данным Пенсионного фонда, заполненные заявления уже с 11 июля начали появляться в личных кабинетах мам и пап, в том числе и у тех, кто в прошлом году подавал заявки на выплаты в бумажном виде, а электронный кабинет завел позднее. Однако непосредственно прием заявлений откроется с 15 июля и продолжится до конца октября. В течение всего этого времени родители, имеющие право на выплату, могут обратиться за ней в любое удобное время.

Помимо портала «Госуслуги» заявления будут приниматься и во всех клиентских службах Пенсионного фонда. Сюда же за выплатами придется обратиться опекунам и попечителям.

Отметим, выплата на детей школьного возраста может зачисляться не только на карту «МИР», но и на любую другую карточку. Также важно знать, что выплаты привязаны не к факту обучения в школе, а к возрасту. Если к 1 сентября 2021 года чаду исполняется 6 лет, то его родители имеют право на получение 10 тысяч рублей. В то же время, если на 1 сентября 2021 года ребенку уже исполнится 18 лет, семья не сможет претендовать на выплату.

По предварительным данным, в Чувашии указанную поддержку получат родители 176 тыс. детей. На эти цели будет выделено 1 млрд 760 млн рублей.