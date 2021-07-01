Команды в помощь технопаркам

Чувашия одной из первых вошла в новую программу Минпромторга России «Лидеры развития инфраструктуры».

Новую программу презентовали на выставке ИННОПРОМ-2021 в Екатеринбурге. Целью ее является формирование в регионах профессиональных управленческих команд по вопросам создания и развития индустриальных парков и промышленных технопарков.

«Эта программа дает нам инструменты, чтобы эффективно реализовывать государственную политику в области промышленности, сообщил Глава Чувашии Олег Николаев. — Создание технопарков и индустриальных парков позволяет нам развивать производственные предприятия, диверсифицировать экономику региона. Мы будем и дальше создавать индустриальные парки, технопарки, агротехнопарки. И здесь очень важно учитывать все передовые методики в этой области. И я благодарен Минпромторгу России за то, что они объединили все это в единую методологию, организовали в виде конкретной программы».

При этом, отметил Глава Чувашии, регионы могут включить в новую программу не только руководителей, но и специалистов среднего и низшего звена. «Это очень важно, — подчеркнул он, — чтобы команда региона как на региональном, так и муниципальном уровне понимала алгоритмы действий, смысловые и содержательные моменты программы».