Команды в помощь технопаркам

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Чувашия одной из первых вошла в новую программу Минпромторга России «Лидеры развития инфраструктуры».

Новую программу презентовали на выставке ИННОПРОМ-2021 в Екатеринбурге. Целью ее является формирование в регионах профессиональных управленческих команд по вопросам создания и развития индустриальных парков и промышленных технопарков.

«Эта программа дает нам инструменты, чтобы эффективно реализовывать государственную политику в области промышленности, сообщил Глава Чувашии Олег Николаев. — Создание технопарков и индустриальных парков позволяет нам развивать производственные предприятия, диверсифицировать экономику региона. Мы будем и дальше создавать индустриальные парки, технопарки, агротехнопарки. И здесь очень важно учитывать все передовые методики в этой области. И я благодарен Минпромторгу России за то, что они объединили все это в единую методологию, организовали в виде конкретной программы».

При этом, отметил Глава Чувашии, регионы могут включить в новую программу не только руководителей, но и специалистов среднего и низшего звена. «Это очень важно, — подчеркнул он, — чтобы команда региона как на региональном, так и муниципальном уровне понимала алгоритмы действий, смысловые и содержательные моменты программы».

Опубликовано: 7 июля 2021 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера
Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны
«Гордимся тем, что видим вас, можем взять за руки»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.