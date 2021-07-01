Молодым в конгресс у нас дорога

В Чебоксарах прошел Мăн Канаш (Большой Совет) ЧНК.

В деятельность Чувашского национального конгресса надо активно привлекать молодежь, а осваивать родной язык детям лучше начинать еще в детских садах. Таковы были основные посылы прошедшего в республике Большого Совета ЧНК.

На уроки китайского согласия не спрашивают

Нынче форум проходил в усеченном составе — как было объявлено, из более 100 членов Большого Совета в его работе участвуют 66 человек. Среди них руководители национально-культурных объединений чувашей из восьми регионов России, а также Беларуси и Казахстана.

В работе совета в Доме дружбы народов приняли также участие представители властных структур, средств массовой информации, активисты ЧНК. Приветствовали собравшихся министр культуры республики Светлана Каликова и президент Федеральной национально-культурной автономии чувашей России Леонид Черкесов. Они высоко оценили деятельность конгресса по сохранению языка и культуры чувашского народа, поощрив отличившихся «хранителей» медалями и дипломами.

Разговор на совете был долгим — ведь в прошлом году соплеменникам в таком большом составе из-за пандемии собраться не удалось. Обсудили деятельность ЧНК за прошедшие периоды, свои наболевшие вопросы озвучили руководители региональных автономий.

Одним из животрепещущих стал вопрос сохранения и изучения чувашского языка. Ведь он был и остается средством выражения национальной идентичности народа. Но, к сожалению, чувашский, как и многие другие языки народов страны, сегодня, согласно федеральному закону, изучается по выбору учащихся и родителей. И с малым количеством учебных часов. «Открываются новые школы, и в них начинают изучать французский и китайский языки. И никто у родителей не спрашивает, хотят ли они, чтобы дети их изучали. Непонятно, почему чувашский можно преподавать только с согласия родителей?» — недоумевали выступавшие.

«Нет родного языка в детских дошкольных учреждениях. В школы, где, кстати, чувашский изучается, дети приходят «обрусевшими», — делились наболевшим татарстанские соплеменники. «У нас в республике год нынче проходит под эгидой родных языков и народного единства, часто бываем в чувашских селах, посещаем детские сады, — поведала редактор чувашскоязычной газеты «Сувар» Ирина Трифонова. — Начинаешь общаться с детишками на родном языке, они не понимают…»

Действительно, если еще в детстве не научить детей пользоваться языком, потом трудно будет заставить их его учить, согласились с ней многие: «Если идущие за нами поколения не будут говорить на чувашском, их ждет печальная участь».

Важнейшее из искусств

В сохранении языка и традиционной национальной культуры важную роль играют не только газеты и книги на чувашском языке, но и кино. Поэтому собравшиеся на форум вспомнили о Неделях чувашского кино, прошедших в регионах страны. Нынче кино на чувашском языке смотрели в Татарстане, Башкортостане, Пензенской области. По словам представителей этих регионов, было очень интересно услышать на экране родную речь, познакомиться с историей Чувашии: «Кинофильмы раскрывают глаза, помогают понять, как все складывалось исторически». В каждом населенном пункте после просмотра фильмов звучали бурные овации, нескончаемые слова благодарности и просьбы привозить к ним кино ежегодно.

Как известно, Государственная киностудия «Чувашкино» была создана правительством республики в 2016 году. За это время, рассказал председатель Союза кинематографистов республики Олег Цыпленков, было создано более 50 документальных и художественных фильмов. Что вполне позволяет проводить Недели чувашского кино во всех регионах компактного проживания чувашей. К тому же, уверен Цыпленков, везти кино в регионы куда менее затратно, чем доставлять туда артистов со спектаклями, танцевальные коллективы: «Всего-то нужна флешка и два-три человека — создатели фильмов». Как пример успешного результата таких поездок он привел мнение одного из зрителей Недели чувашского кино. «После просмотра фильмов в одном из сел Пензенской области подошел к нам не очень молодой человек и заявил, что теперь он займется изучением языка родителей. Такое желание у него родилось после фильма об истории чувашского народа», — поведал Цыпленков и сорвал своим рассказом аплодисменты зала.

Нить преемственности поколений

Главным же посылом Большого Совета, пожалуй, стало решение о необходимости задействовать в деятельность Чувашского национального конгресса как можно больше молодых соплеменников. Современные реалии диктуют новые условия, новые коммуникации для сохранения народной чувашской идентичности. Поэтому очень важно видение молодых. Ведь на них со временем ляжет миссия сохранения культурного наследия и страны, и своего народа.

По словам некоторых участников форума, молодые люди должны составлять не меньше половины всех участников Большого Совета. При этом роль представителей старшего поколения никто не умаляет — они будут передавать свой опыт, учить и направлять, а работать, быть генераторами идей должны молодые. Вот поэтому и в работе предстоящего 11 съезда ЧНК (он пройдет в октябре текущего года) как можно больше должна быть задействована чувашская молодежь, и в основном те, кто родился за пределами Чувашии.

А вот руководитель Чувашского общества по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Валериан Гаврилов пропорцию опыта и молодости назвал немного другую. По его мнению, соплеменники возрастом до 30 лет из регионов должны составлять 30% делегатов съезда, а в составе Большого Совета молодежь до 35 лет должна представлять 25%. Ведь преемственность поколений — это нить, которую нельзя разрывать, ее надо беречь и поддерживать.