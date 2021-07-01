Промышленность прирастает

Индекс промышленного производства в республике в январе — мае 2021 года к соответствующему периоду прошлого года составил 103,3% (по России — 103,2%).

В том числе в обрабатывающих производствах — 103,2%, сообщает Чувашстат.

Наиболее заметно выросли объемы в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — 120,1%. Индекс в добыче полезных ископаемых — 104,6%.

В организациях обрабатывающей отрасли наибольший прирост достигнут в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки, — на 43%, прочих готовых изделий — на 38%, в металлургии — на 37,6%. На 36 с лишним процентов увеличились объемы выпуска бумаги и бумажных изделий. В целом на обрабатывающие производства приходится 84,5% объема отгруженной продукции промышленного комплекса, или 92 млрд рублей.