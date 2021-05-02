Как получить сертификат о прививке от COVID-19

Большинство взрослых людей считает, что сертификат о прививках придуман для детей — чтобы пойти в детский сад или школу. Однако COVID-19, похоже, приучит нас иначе смотреть на такие документы.

Сертификат о вакцинации от новой коронавирусной инфекции может потребоваться, если вы собираетесь выезжать за пределы страны — уже более полусотни государств ждут наших туристов. Также он может оказаться нужен при устройстве на работу или при заезде в санаторий на лечение, хотя в законе на этот счет пока ничего не указывается.

Чтобы получить электронный сертификат о том, что вы привиты, достаточно зайти в личный кабинет на портале Госуслуг. Скачать его на русском или английском языке и распечатать. А можно скачать QR-код в мобильный телефон, чтобы предъявить его, когда потребуется.

Тем, кто на портале не зарегистрирован, придется обратиться в поликлинику, где они проходили вакцинацию. Если так получилось, что одну дозу вводили в одном лечебном учреждении, а вторую — в другом, то обращаться нужно туда, где вводили вторую дозу. Там и выдадут «Карту профилактических прививок», куда будет вписана информация о вакцинации. Карту, как объясняют специалисты Минздрава Чувашии, также можно получить в прививочном кабинете или у участкового врача.

Важно: Для получения информации о вакцинации пациент может обратиться в медицинскую организацию без предварительной записи.

СПРАВКА «СЧ» Если вы уже переболели COVID-19 и у вас есть антитела в крови, то делать прививку вам не нужно, но и получить сертификат вы не сможете. Этот вопрос пока в разработке. В Министерстве здравоохранения страны сообщают, что, возможно, сертификаты начнут оформлять на основании результатов анализов на антитела.