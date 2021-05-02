В субботу в республике состоится очередной День здоровья и спорта

В предстоящую субботу в республике состоится очередной День здоровья и спорта, сообщают в региональном Минспорте.

По традиции в этот день население сможет воспользоваться услугами республиканских и муниципальных спортивных сооружений на безвозмездной основе.

Так, для жителей городов и районов будет доступно бесплатное посещение бассейнов, спортплощадкок, тренажерных и фитнес-залов, катков. Ознакомиться подробнее с услугами и программой проведения Дня здоровья и спорта можно на сайтах спортивных школ и физкультурно-оздоровительных комплексов.