Чтобы спасти жизнь при тромбоэмболии, надо просто проявить осторожность

Без сирены и мигалок

Аббревиатура ТЭЛА звучит, как имя красивой женщины, но только для непосвященных. Врачи, услышав этот диагноз, вздрагивают, как от удара, так сокращенно называют тромбоэмболию легочной артерии.

Где-то затаился тромб…

Когда в сосудах человека есть тромбы, то есть сгустки крови, они могут попасть в просвет легочной артерии и вызвать ее закупорку. Основная причина ТЭЛА — это так называемые флотирующие тромбы, то есть сгустки крови, прикрепленные к стенке одной из вен и свободно «болтающиеся» в просвете сосуда. Чаще всего они появляются в глубоких венах ног, и их выявляют во время ультразвукового исследования. Про варикозное расширение вен знают практически все, это заболевание тоже способствует образованию тромбов.

ЦИФРА 0,1% жителей земного шара погибает от ТЭЛА

Во всем мире случаются смерти прямо на глазах докторов, которые ничего не успевают сделать. Просто потому, что болезнь часто проявляется внезапно, а протекает стремительно. При этом не существует ни одного симптома, при наличии которого можно точно сказать, что у больного ТЭЛА. Однако не будем нагнетать обстановку: ее все-таки лечат, врачи Республиканского кардиодиспансера могут рассказать десятки историй, когда удалось вовремя заподозрить болезнь и успеть принять меры.

На помощь пришла телемедицина

Анастасия Викторовна как раз из числа таких пациентов. Она почувствовала себя плохо, стало тяжело ходить и дышать, появился какой-то странный кашель. Дочери не понравилось ее состояние, и она вызвала «скорую». Когда больную привезли к кардиологам, они сразу заподозрили ТЭЛА и приняли необходимые меры.

Женщина вышла из больницы и продолжила работать. Состояние было хорошее. Но тут случилась пандемия коронавирусной болезни. Уберечься от нее наша героиня не смогла. И хотя болезнь протекала не очень тяжело, вирус обострил уже существующие проблемы со свертываемостью крови. У Анастасии Викторовны образовался тромб в полости желудочка сердца, который там плавал и грозил оборвать ее жизнь.

Кардиологи диспансера сделали все, что смогли, но удалять такой тромб нужно в клинике федерального уровня. Отправить женщину, которая практически прикована к кровати, в Москву на консультацию невозможно. Кардиологи устроили телеконференцию с коллегами федеральной клиники — благо эта технология у нас отработана.

Но вначале, как рассказала заместитель главного врача по медицинской части Александра Дубова, они отправили всю медицинскую документацию в несколько клиник. Потому что никогда заранее неизвестно, кто решит взять того или иного пациента, где запись на операции будет раньше.

А кроме того, в разных клиниках свои особенности: где-то больше специализируются на абляции сердца радиочастотной энергией, где-то на пластике клапанов сердца и так далее. Бывает и так, что болезнь требует сочетанного лечения, поэтому решение принимать и оперировать пациента за федеральной клиникой. На просьбу о телеконсультации откликнулись доктора из Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева.

Операция назначена

Человек, далекий от медицины, впервые попавший на телемедицинскую консультацию, скорее всего будет разочарован происходящим. Потому что, собственно, ничего особенного при этом не происходит. Специалисты федерального центра задают уточняющие вопросы, которые касаются обследований и тактики лечения, иногда рекомендуют добавить какие-то препараты или, наоборот, убрать, сделать дополнительное исследование.

В случае с нашей пациенткой рекомендаций не было, проводимое лечение было адекватным. Специалисты решили, что пациентку надо оперировать, назвали дату, когда ее можно привезти в Москву, уточнили, какие анализы надо сделать заново, чтобы они были свежими на момент поступления в клинику. И все. Быстро, по-деловому.

Александра Дубова сказала, что в Москву пациентку отправят на машине скорой помощи, в сопровождении бригады врачей. Если вдруг в дороге ее состояние ухудшится, доктора смогут оказать помощь. А потом задумчиво добавила, что уже не представляет те времена, когда больные сами добирались до столичных больниц, сами ходили по незнакомым коридорам, искали нужного врача, который именно в этот день ушел в отпуск или взял отгул. Потом несколько дней могли ждать консультации, затем возвращались домой и заново сдавали анализы, чтобы поехать уже на госпитализацию. И при этом жаловались, что доктор за время консультации даже ни разу на них не глянул, а смотрел только в медицинскую карту.

Насчет «ни разу не глянул» — это действительно так, потому что кардиологу необходимы результаты обследований: в сердце без специальной аппаратуры не заглянуть. Просто слушать его ритм зачастую бесполезно, не зря же сейчас на больного вешают кардиомониторы на целые сутки, а иногда и на трое-пятеро. Поэтому и консультация формата «доктор — доктор», свидетелем которой мне удалось стать, проходила без пациентки. Ей только пришлось подписать целый ворох документов с разрешением на обработку ее личных данных, согласие на консультацию. Но сами документы в клиники отправлялись не по обычной «электронке», а по специальной защищенной линии, чтобы ничей посторонний глаз не смог их увидеть.

Никто, кроме нас

Если тромбы так опасны, что можно сделать, чтобы предупредить их появление? Тут надо сказать, что кровь — это очень сложная субстанция, и некоторые специалисты даже готовы считать ее отдельным органом. Особенно смелые доктора честно признаются, что ее свертывающая система до сих пор не очень изучена. Однако лекарства, которые помогают больным выжить, сейчас появились.

Хотя тут тоже много проблем: препараты, снижающие риск тромбообразования, дороги и дают побочные эффекты. Люди жалуются, что от них болит желудок, возникают головные боли. Многие бросают прием препаратов, не посоветовавшись с доктором, а в результате оказываются на больничной койке. Нередко женщины с варикозным расширением вен хоть и обеспокоены эстетическим видом ног, не желают идти к врачу и лечиться, потому что это не влияет на красоту, а об опасности тромбов как-то не хочется думать.

Все-таки совет тут один — наблюдаться у врача. Систематически проходить диспансеризацию, чтобы не пропустить ухудшение состояния. Следить за давлением, уровнем сахара и холестерина. Особенно это важно сейчас, когда коронавирусная инфекция, по мнению врачей, способствует воспалению сосудов и повышенному тромбообразованию. Причем не надо делать скидку на возраст, мол, молодому организму такие вещи не страшны. В конце года появится точная статистика, но уже сейчас реаниматологи сосудистых центров уверяют, что увеличилось число молодых людей с инсультами, вызванными тромбами. Поэтому стоит задуматься о визите к врачу прямо сейчас и прийти к нему на консультацию своими ногами, чтобы чуть позже не ехать в больницу на машине с сиреной и мигалками.

Кстати, одна из причин образования тромбов — желание похудеть. Тромбы чаще образуются у женщин, «сидящих» на диетах. В первую очередь организм избавляется вовсе не от жира, а от далеко не всегда лишней жидкости, и с этого начинается обезвоживание организма.

Фото Республиканского кардиодиспансера

Телемедицина — это просто, надежно и очень буднично. Обычный консилиум в режиме видеоконференц-связи, к формату которой мы уже все привыкли. Только используется специально выделенный защищенный канал.