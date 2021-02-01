В Чувашии увеличили максимально разрешенную заполняемость трибун на спортивных соревнованиях

С 20 февраля на спортивных соревнованиях смогут присутствовать до 75 процентов зрителей. При этом сохраняется условие одновременного нахождения лиц из расчета 1 человек на 4 кв. метра.

Ранее на трибунах во время спортивных соревнований могли присутствовать до 50 процентов зрителей.