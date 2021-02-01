В Чувашии увеличили максимально разрешенную заполняемость трибун на спортивных соревнованиях

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

С 20 февраля на спортивных соревнованиях смогут присутствовать до 75 процентов зрителей. При этом сохраняется условие одновременного нахождения лиц из расчета 1 человек на 4 кв. метра.

Ранее на трибунах во время спортивных соревнований могли присутствовать до 50 процентов зрителей.

«Минспорт Чувашии проработал вопрос  с Роспотребнадзором об увеличении количества зрителей на соревнованиях. Это очень важное решение. Впереди длинные выходные. В городах и районах запланировано достаточно большое количество спортивно-массовых мероприятий, в том числе приуроченных Дню защитника Отечества. Здорово, что теперь еще больше зрителей смогут их посетить», — прокомментировал данное решение руководитель регионального спортивного ведомства Василий Петров.
Опубликовано: 20 февраля 2021 г.


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