1 октября — Международный день пожилых

Уважаемые жители старшего поколения Чувашии!

Сердечно поздравляю вас с Днем пожилых людей.

Вы прошли большой и достойный славы жизненный путь. Среди вас те, кто в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. отстоял свободу и независимость нашей Родины, кто безупречно служил в рядах Вооруженных сил, обеспечивая мирную жизнь в стране. Вы долгие годы не покладая рук трудились во всех отраслях экономики и социальной сферы, повышая благополучие всего народа, укрепляя оборонную мощь родной Отчизны.

Во многом благодаря вам мы сегодня живем в сильной, устремленной вперед России, где забота о гражданах, прежде всего о людях пожилого возраста, является приоритетной задачей.

Искренне желаю вам, наши дорогие, доброго здоровья, благополучия, новых душевных сил.

Живите долго и счастливо!

Депутат Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации

Николай Малов

Дорогие ветераны, пенсионеры и люди старшего поколения!

1 октября мы отмечаем один из самых добрых и сердечных праздников — Международный день пожилых людей! Этот праздник — дань глубокого уважения и признательности людям старшего поколения, которых мы благодарим за мудрость, доброту и жизненный опыт.

По традиции «АККОНД» ежегодно поздравляет своих ветеранов, никого не обходя заботой, вниманием и сладкими подарками.

Уважаемые ветераны труда, работающие и находящиеся на заслуженном отдыхе! Примите искреннюю благодарность и безграничное уважение за вашу преданность делу и неоценимый вклад в развитие нашей фабрики и пищевой промышленности страны.

Всем гражданам старшего поколения от всей души желаю крепкого здоровья на долгие годы, душевного комфорта, тепла и внимания родных людей.

Будьте, несмотря на возраст, энергичными, активными гражданами с вечно молодой душой и незаменимой опорой и добрыми наставниками молодому поколению!

Депутат Госсовета Чувашии,

генеральный директор АО «АККОНД»

Валерий Иванов

Почтенный возраст нужно чтить

1 октября весь мир отмечает Международный день пожилых людей. Он был учрежден по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН в 1990 году.

Одним из важных государственных институтов страны для пожилых граждан выступает Пенсионный фонд России, обеспечивая им различные виды пенсионных и социальных выплат. По данным Отделения ПФР по Чувашии, пенсии по старости в республике получают 317,6 тыс. человек. Средний размер — 14,7 тыс. рублей, что в 1,9 раза превышает величину прожиточного минимума пенсионера, установленного за II квартал 2020 года (7939 руб.).

Около 18,1% пенсионеров продолжают работать. Ежегодно с 1 августа пенсии им пересчитываются.

В Чувашии сегодня 97,3 тыс. федеральных льготников — это инвалиды, участники Великой Отечественной войны, вдовы защитников Родины, блокадники, узники концлагерей. Средний размер ежемесячной денежной выплаты им составляет 2,5 тыс. рублей.

Елена Мишина