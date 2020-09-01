Чебоксарский аэропорт готовится к масштабной реконструкции

Больше пассажиров и рейсов

Подготовка, о которой говорилось вот уже несколько лет, наконец, близится к завершению. Сейчас проектно-сметная документация на реконструкцию здания аэровокзала находится на заключительном этапе — в августе ее передали в Главгосэкспертизу. При благополучном стечении обстоятельств строительно-монтажные работы могут начаться уже в первой половине следующего года. Чебоксарский аэропорт обретет современный и красивый вид, станет удобным для пассажиров, а количество рейсов и география полетов расширится, рассказал вчера генеральный директор ООО «МАЧ» Руслан Минаев о ближайших перспективах на встрече с министром экономического развития и имущественных отношений Дмитрием Красновым и министром транспорта и дорожного хозяйства Владимиром Осиповым.

«Для Чувашии такой проект откроет абсолютно новые возможности. Сегодня ни одно современное пространство невозможно представить без качественной транспортной инфраструктуры. И очень хорошо, что появились инвесторы, которые приняли решение реконструировать аэропорт имени Андрияна Николаева. Ожидаем лучшей транспортной доступности. Например, появится возможность из Чебоксар прямыми рейсами добраться до большего количества городов, чем сегодня», — отметил министр Дмитрий Краснов, сообщив, что в июне реконструкция аэровокзала была признана приоритетным инвестпроектом, — по распоряжению правительства республики авиапредприятию предоставили в аренду без торгов земельный участок и были проведены все необходимые согласования.

Решение о модернизации аэровокзала было принято еще в 2016 году, с тех пор как аэропорт перешел под управление частной компании ООО «МАЧ». По словам Руслана Минаева, реконструкция позволит в несколько раз увеличить полезную площадь здания — аэровокзал расширят со стороны перрона и площади Скворцова.

Вернут в эксплуатацию и помещения второго этажа, неиспользуемые уже около десяти лет. По проекту там разместятся зона вылета, залы ожидания, пункт досмотра и кафе. В обновленном здании аэровокзала появится и так ожидаемая многими пассажирами багажная лента, которой пока столичный аэропорт похвастать не может.

Внешний вид аэровокзала, к слову, выбрали по итогам открытого голосования в Интернете: в прошлом году жителям республики, напомним, предлагалось сделать свой выбор в пользу одного из пяти вариантов фасадов. С особенным вниманием разработчики проекта отнеслись к имени космонавта Андрияна Николаева, которое носит чебоксарский аэропорт. На стеклянном фасаде здания появится его портрет, а на входе — инсталляция.

Все изменится и внутри здания. «Уверены, что это будет современный аэровокзал, который сможет составить конкуренцию другим аэропортам страны», — отметил Руслан Минаев, подчеркнув, что во время реконструкции аэропорт не будет останавливать работу. Поэтому пассажиров попросили отнестись с пониманием к возможным сложностям. На первом этапе реконструкция коснется сектора внутренних воздушных линий.

От грядущего обновления в республике ожидают увеличения пассажиропотока. В Чебоксарском аэропорту рассчитывают увеличить годовой пассажиропоток примерно на 30% — до 500 тысяч человек. По итогам прошлого года этот показатель в столице побил все рекорды — в 2019 году в Чебоксарах обслужили больше 390 тысяч авиапассажиров. В этом году, по причине пандемии, эта цифра будет гораздо меньше. Большие планы как правительство республики, так и само авиапредприятие строят и по расширению направлений полетов. На стадии переговоров — рейсы в Краснодар, Минеральные Воды, Екатеринбург, Новый Уренгой и Ростов.

Реконструкция аэровокзала, безусловно, требует и модернизации чебоксарского аэродрома, только так можно добиться увеличения числа рейсов и привлечь новых авиаперевозчиков, обозначил еще одну проблему региональной воздушной гавани министр Владимир Осипов. В частности, нуждаются в ремонте искусственное покрытие рулежной дорожки, перрон, места стоянки самолетов. Если сегодня площадь перрона и прочностные характеристики позволяют одновременно принимать не больше двух воздушных судов, то после реконструкции аэродрома их количество могло бы увеличиться до восьми.

За содействием и финансированием Минтранс Чувашии уже обратился в Департамент государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России — заявку поддержали к включению в федеральные проекты по модернизации и расширению магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. По словам Владимира Осипова, техническое задание уже подготовлено. В ближайшее время начнутся предпроектные работы по разработке технико-экономического обоснования реконструкции перрона и рулежной дорожки.

«Все вкупе — и реконструкция аэровокзала, и аэродрома — позволит говорить нам совсем о другой пропускной способности чебоксарского аэропорта», — подытожил Руслан Минаев.

Добавим, общая стоимость реконструкции здания чебоксарского аэропорта составляет около 500 миллионов рублей. Проект будет осуществляться на деньги инвестора — международной группы компаний «Аэрофьюэлз», который планирует завершить работы к концу 2022 года.

Фото Максима Васильева

На фасаде здания аэропорта в V-образном элементе обыграли летящих уток с герба Чебоксар.