Полиция задержала 15 человек, торговавших в интернете несуществующими автозапчастями

«Продавцы воздуха» предстанут перед судом

В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении серийных мошенников, причинивших гражданам ущерб на сумму свыше 500 тысяч рублей.

В декабре 2018 года сотрудникам отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД по Чувашии удалось напасть на след группы, торговавшей через интернет несуществующими автозапчастями. В арендованной в подмосковной Балашихе квартире не обнаружили ни одной детали. Зато было изъято множество телефонов и банковских карт, куда потерпевшие переводили деньги. Запчасти мошенники обещали выслать на условиях полной либо частичной предоплаты. Особо сомневающимся клиентам направлялись копии фальшивых договоров с фотографиями деталей, взятыми все оттуда же — из интернета.

Когда была задержана первая группа «продавцов воздуха», предполагаемый организатор скрылся за пределами России. Через некоторое время, решив, что опасность для него миновала, вернулся и создал новые «колл-центры», обманывавшие людей по старой схеме. Но чувашские сыщики не успокоились, пока не разобрались в сложной схеме до конца. Операция в разных регионах России проводилась при содействии коллег из главного управления уголовного розыска МВД России, Волгограда и Саратова, при поддержке Росгвардии. Было задержано 15 подозреваемых в мошенничестве.

Расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой в составе сообщества, вело следственное управление МВД республики. Установлено 49 потерпевших из разных российских регионов, в том числе из Чувашии. 140 тысяч рублей было изъято полицейскими в ходе первого задержания. В продолжение истории — у основного фигуранта был арестован автомобиль стоимостью полмиллиона рублей. Еще 120 тысяч обвиняемые добровольно возместили в ходе следствия. Дело направлено в суд.