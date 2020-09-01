Эстафета «Советской Чувашии»: праздник спорта состоялся!

На стадионе «Олимпийский» в Чебоксарах вновь звучали фанфары в честь сильнейших и быстрейших. Сегодня здесь определились чемпионы 82-й легкоатлетической эстафеты газеты «Советская Чувашия» памяти дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева. Соревнования стали первыми официальными стартами в республике со времени начала пандемии коронавируса. Особую торжественность спортивному празднику придал и тот факт, что фестиваль спорта прессы состоялся ровно в день рождения Андрияна Григорьевича – 5 сентября нашему великому земляку исполнился бы 91 год.

И хотя нынешняя эстафета сильно отличалась от всех предшествующих – ковид-ограничения не позволили понаблюдать за стартами болельщикам с трибун, не вышли на дорожки дети и спортсмены старше 65 лет – борьбы, азарта и воли к победе участникам эстафеты было не занимать. Что с успехом и продемонстрировали команды.

Поприветствовал и напутствовал на победу спортсменов перед стартом врио Главы Чувашии Олег Николаев. «Этот традиционный спортивный праздник, который проводится в начале осени, любят все жители Чувашии. Всех нас поздравляю с этим событием. Желаю всем здоровья, добра и побед!» — сказал руководитель региона. Поддержали участников также депутаты Государственной Думы России Игорь Моляков и Леонид Черкесов, участница Олимпийских игр 1992 года, чемпионка мира по спортивной ходьбе Алина Иванова и главный редактор газеты «Советская Чувашия» Владимир Васильев. Большой и дружной командой почетные гости сделали символический круг по стадиону. На 400–метровой дистанции компанию им составили министры республиканского правительства, депутаты, главы районов и городов, руководители предприятий. Победителями признали всех без исключения, а наградой после финиша стали искренние улыбки, приподнятое настроение и фото на память.

Фоторепортаж Олега Мальцева:

В основных забегах соревновались 257 участников. Команды разыграли 8 комплектов медалей в шести соревновательных группах. За кубки м медали «СЧ» боролась 51 команда. Первыми на дорожки традиционно вышли команды СМИ. В эстафете «4 по 100» соревновались 4 команды. Первыми на сложной спринтерской дистанции прибежали журналисты издательского дома «Хыпар». Хозяева соревнований – сотрудники «Советской Чувашии» — впервые расположились на второй ступеньке пьедестала почета, третьими прибежали журналисты Национальной телерадиокомпании Чувашии. Специальный «Кубок Саши», памяти известного на всю республику спортивного корреспондента «СЧ» Александра Егорова присудили команде ГТРК «Чувашия». «Эта награда для нас очень дорога. А для меня ценна еще и тем, что я лично знал Александра, не раз работали с ним на мероприятиях», — поделился эмоциями на финише телерепортер Алексей Енейкин.

В забеге ветеранов спорта (40-65 лет), как и в прошлом году, лидировал спортклуб ЧГУ имени И.Н. Ульянова, вторыми примчались бегуны из спортклуба «Промтрактор», а третьими — ГУП «Коммунальные сети» из Новочебоксарска. Затем эстафетную палочку подхватили госслужащие и сотрудники районных администраций. Среди министерств победителями стала команда Минсельхоза Чувашии, за ними – сотрудники Минспорта Чувашии, на третьем месте расположился коллектив Минприроды. В группе команд органов местного самоуправления удача оказалась на стороне администрации Чебоксарского района – они первые. Прошлогодний лидер – коллектив Канашского района – вторые, на третьем месте – Шемуршинский район.

Вне конкуренции в своей группе оказалась команда МВД по Чувашии. Пятерка сотрудников полиции из разных районов республики пробежалась по дорожкам «Олимпийского» в гордом одиночестве – никто из соперников даже не заявился на старты, так что участникам команды пришлось соревноваться буквально друг с другом. Такой легкой победы сотрудники команды, кстати, неоднократные победители эстафеты «СЧ», еще не припомнят!

А вот в группах среди мужских, женских и основных команд борьба была нешуточной. Среди женщин сильнейшими стали представительницы Чебоксарского Политеха. Среди мужчин безоговорочную победу одержали легкоатлеты из команды строительной фирмы «АльянсГрупп». Спортсмены там как на подбор – кандидаты в мастера спорта, мастера спорта и «международники». В этой же группе, кстати, впервые выступила команда «айтишников» из компании I-Serv. В следующем году «айтишники» обещали организовать полноценный IT-забег, нынешний прошел в тестовом режиме – пока с последним результатом в итоговом протоколе. Под занавес эстафеты на дорожки вышли представители основных команд. Победа досталось сборной ЧГПУ имени И.Я. Яковлева.

О деталях эстафеты читайте в ближайшем номере газеты.

Фоторепортаж Максима Васильева: