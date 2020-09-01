Реконструкцию Чувашской государственной филармонии планируют завершить в декабре

В «борьбе» со строителями должна победить культура

Визиты высокопоставленных чиновников в обновляемую филармонию участились. В конце мая эту «стройку века», продолжающуюся с перерывами уже двенадцатый год, посетила министр культуры Чувашии Роза Лизакова. А в конце прошлой недели на чебоксарском объекте побывала заместитель министра культуры России Ольга Ярилова.

Некоторые представители прессы собрались у филармонии намного раньше назначенной встречи с федеральным чиновником. Хотелось сравнить увиденное три месяца назад с последними достижениями строителей.

Действительно, снаружи здание приняло вполне законченный вид. Забор из профнастила демонтирован – и взгляду прохожих предстает благоустроенная территория, прилегающая ко входу в филармонию. А вход теперь на уровне тротуара, прежняя многоступенчатая лестница исчезла, так как нулевой, подвальный этаж стал первым этажом. ( Подробности – в «СЧ» от 27 мая с.г. «Реконструкция Чувашской филармонии требует ускорения»). Впрочем, архитектурный проект, воплощенный в жизнь, вызывает горячие споры среди чебоксарцев, что можно наблюдать в соцсетях. Вот и журналисты не преминули подискутировать в ожидании московской гостьи. Представители молодого поколения считают обновленное здание несовременным, сравнивая его с фасадами зарубежных очагов культуры. Их старшие коллеги называли новый фасад филармонии интересным и даже гармоничным из-за обилия плавных, закругленных линий, при этом недоумевая по поводу некоторых нефункциональных архитектурных решений.

Разобрав по косточкам наружный вид здания, журналистская братия направилась было к открытым центральным дверям, но здесь оказалось препятствие: буквально накануне подрядчик залил полы на первом этаже, а бетон, естественно, еще не застыл. Тогда кто-то отыскал боковой служебный вход с незабетонированным доступом на лестницу — и пресса просочилась внутрь. Увы, автор этих строк не заметила существенных подвижек во внутренней отделке здания, которые могли бы произойти за минувшие месяцы. Работы идут, но, как и прежде, бросился в глаза дефицит рабочих…

Долго разгуливать по этажам не пришлось: с минуты на минуту ожидалось прибытие московской гостьи. Общение с ней происходило на свежем воздухе.

— Моя мечта, чтобы солидные московские коллективы приезжали в обновленную филармонию, и мы встроились в концертную жизнь России. Провели они в Нижнем Новгороде концерт — и в Чебоксары, а потом – в Казань, — подытожил директор филармонии Николай Казаков свою информацию о современном переустройстве сцены и зрительного зала.

— На какой стадии сейчас реконструкция? Заходить не будем? – поинтересовалась в ответ московская гостья.

Ей тут же ответили директор филармонии и республиканский министр культуры Роза Лизакова: большая часть работ завершена, сейчас идет отделка помещений. Также предстоит установить сценическое оборудование, часть которого уже закуплена. Было упомянуто и о финансировании: в этом году на завершение реконструкции выделено 228 млн рублей, из которых 98 млн – федеральные деньги. Работы планируется закончить до конца этого года, назвали срок и Казаков, и Лизакова. (Хотя три месяца назад фигурировала другая дата – октябрь нынешнего года).

— К подрядчикам есть вопросы? Все в порядке? – продолжала допытываться Ольга Ярилова.

— Сложности бывают — признал Николай Казаков, — но мы их преодолеваем. И только сильнее становимся в борьбе со строителями.

— Сейчас сентябрь, скоро конец года. Должен быть ежедневный контроль, жесткие графики исполнения работ. Мы же не можем допустить, чтобы что-то было не исполнено в установленные сроки, — напутствовала заместитель федерального министра и предложила — Давайте подумаем, как будем вместе открывать обновленную филармонию. Кого пригласить, чем мы можем помочь. Чтобы это было еще одним событием для республики.

…И все бы хорошо, но снова, как и в конце мая не слышно и не видно было представителей подрядчика – санкт-петербургской фирмы «Спецстрой».