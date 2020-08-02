Водитель столкнувшегося с грузовиком «Хендай-Соляриса» мог уснуть за рулем

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На 89-м километре автодороги «Цивильск — Ульяновск» в Батыревском районе произошло ДТП, унесшее четыре жизни.
Трагедия случилась в восьмом часу утра 29 августа. Водитель автомашины «Хендай-Солярис» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «ДАФ». Иномаркой управлял 22-летний житель деревни Большие Карачуры Чебоксарского района. К моменту ДТП молодой человек находился в пути около пяти часов и, по предварительной версии, мог уснуть за рулем. Кроме него от полученных травм на месте аварии скончались двое молодых людей и девушка — жители Чувашии и Республики Дагестан. Материалы возбужденного уголовного дела по факту происшествия находятся в отделе по расследованию ДТП Следственного управления МВД по Чувашии.

Опубликовано: 31 августа 2020 г.


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