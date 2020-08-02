Чувашия переходит к третьему этапу снятия ограничений

«Роспотребнадзор Российской Федерации согласовал наше видение о том, что мы можем перейти на следующий этап снятия режима ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции», – открыл 28 августа заседание Оперативного штаба по коронавирусу врио Главы Чувашии Олег Николаев.

Руководитель региона напомнил, что речь о переходе на 3 этап снятия ограничений зашла на прошлой неделе на заседании Оперштаба, когда было принято решение о возобновлении работы торговых центров и аттракционов на открытом воздухе.

Как отметила руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская, переход к 3 этапу снятия ограничений предполагает возобновление деятельности еще ряда объектов. Однако, она добавила, что ведомство считает необходимым сохранить некоторые ограничения.