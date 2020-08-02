Канашский, Красночетайский и Шумерлинский районы наиболее активно участвуют в программе инициативного бюджетирования

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Наибольшее количество проектов за все время реализации программы инициативного бюджетирования – 2017–2020 годы – представлено в Канашском районе (153 проекта). На втором месте – Красночетайский район (135 проектов). Замыкает тройку лидеров Шумерлинский район (128 проектов). Наименьшее количество – 38 проектов – проектов за четыре года поступило от Козловского район.

Рейтинг активности муниципальных образований на выездном совещании в Чебоксарском районе представил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов.

«Чем ближе к городу, к столице, тем меньше проектов. Наверно, там, где-то сложнее, но и возможностей больше. Чебоксарский, Цивильский районы говорили, что проекты дорогие, но там и деньги есть, и предприятий больше. Поэтому ни с кого не снимаю ответственности», – заявил руководитель Минсельхоза Чувашии.

Отметим, что по инициативе жителей республики за 4 года на селе реализовано 1803 проекта общей стоимостью 1 259,5 млн. рублей (сред­ства республиканского бюджета Чувашской Республики — 833,1 млн. рублей (66,2%), местного бюджета — 248,6 млн. рублей (19,7%), населения юридиче­ских лиц, индивидуальных предпринимателей — 177,8 млн. рублей (14,1%).

Опубликовано: 28 августа 2020 г.


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