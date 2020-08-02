В Чувашии заработали все торговые центры и аттракционы на открытом воздухе

Врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев внес изменения в Указ от 20 июня 2020 года №166 «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологи­ческо­го благополучия населения на территории Чувашской Республики».

В соответствии с документом разрешается работа объектов торговли площадью свыше 800 кв. метров, но только при нахождении там предельного количества лиц из расчета один человек, включая работников, на 4 кв. метра, а также при условии соблюдения противоэпидемического и дезинфекционного режимов.

При этом руководитель (уполномоченный представитель) организации или индивидуальный предприниматель несут ответственность за соблюдение всех норм и правил и должны подписать соответствующую декларацию.

Также допускается работа аттракционов на открытом воздухе и проведение спортивных соревнований и тренировок с участием лиц старше 18 лет на открытых спортивных площадках без привлечения зрителей.

Отметим, что с 28 июля 2020 г. Чувашская Республика вышла на II этап снятия ограничений. При этом в регионе отмечается тенденция к снижению заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19.