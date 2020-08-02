Общественная палата создала Штаб общественного наблюдения за выборами

Общественная палата Чувашской Республики сегодня, 18 августа, объявила о создании Штаба общественного наблюдения за выборами. Такое решение было принято единогласно членами Общественной палаты на заседании Совета палаты.

Как сообщил председатель палаты Алексей Судленков, врио Главы Чувашии Олег Николаев в конце прошлой недели выступил с инициативой создания подобного центра для координации наблюдателей на предстоящих выборах в сентябре. Общественная палата поддерживает эту инициативу, готова выступить в качестве организатора такого центра и предлагает назвать его Штабом общественного наблюдения за выборами. «С сегодняшнего дня мы начинаем работу со всеми заинтересованными сторонами по формированию Штаба», — отметил он.

Члены палаты выразили надежду, что на инициативу создания Штаба откликнутся не только организации, представленные в Общественной палате, но также и политические партии, представители кандидатов на пост Главы Чувашской Республики. Одним словом, в Штаб должны войти все, кто заинтересован в сотрудничестве.

Общественная палата также надеется, что к Штабу присоединятся наблюдатели, ранее уже участвовавшие в предыдущих выборах и имеющие определенный опыт. Широкий состав участников обеспечит беспристрастие и открытость работы.

Штаб будет заниматься не только сбором и распространением информации о выборах, но и организует обучение граждан, которые захотят выступить наблюдателями на предстоящих выборах. Всем им будет предоставлена полная правовая поддержка, рассказано о правах и обязанностях, о методах фиксации нарушений и мерах реагирования.

Главная задача Штаба заключается в том, чтобы исключить любое возможное искажение результатов выборов. Наблюдатели будут работать на всех избирательных участках Республики. «Рассчитываем, что сможем обеспечить нахождение минимум двух наблюдателей на одном участке, чтобы люди могли работать в две смены. Учитывая количество избирательных участков, мы должны подготовить более 2 тысяч наблюдателей», — уточнил Судленков.

«Считаем, что данный Штаб создан в интересах граждан Чувашской Республики, которым нужна открытость процесса голосования. Чтобы не было сомнений, что выборы в Чувашской Республике прошли организованно, без нарушений, что человек, который станет победителем, выбран большинством населения Чувашской Республики», — добавил он.

Первый заместитель Общественной палаты Анатолий Ухтияров также выразил уверенность, что работа Штаба обеспечит равные возможности контроля для всех заинтересованных лиц. Штаб повысит чистоту и качество выборов, которые впервые пройдут в трехдневный срок при высокой конкурентной борьбе за пост Главы Чувашской Республики.