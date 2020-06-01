Знамя к параду, орден комсомолу

Середина июня 1945 года. Страна живет в ожидании Парада Победы. Уже сформирована уникальная «трофейная рота» — ее участники, в десяти шеренгах по 20 человек в каждой, пронесут от храма Василия Блаженного до Мавзолея 200 вражеских знамен и бросят их у его подножия. В Германии готовится к отправке домой легендарное Знамя Победы. Происходят в эти летние дни и другие важные события.

14 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ. За выдающиеся заслуги перед Родиной в годы Великой Отечественной войны и за большую работу по воспитанию советской молодежи в духе беззаветной преданности социалистическому

Отечеству Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи награжден орденом Ленина. В рядах армии и флота в начале войны сражались 1,5 млн комсомольцев, а в конце ее — 2,5 млн. Орденами и медалями Советского Союза награждены свыше 3,5 млн комсомольцев-воинов, в том числе свыше 100 тысяч девушек. А 60 комсомольцев стали дважды Героями Советского Союза.

Откликнулись на это событие и в нашей республике. 18 июня «Красная Чувашия» писала: «Во всех цехах Шумерлинского комбината прошли митинги, посвященные награждению комсомола орденом Ленина». Один за другим выступают молодые патриоты, выражая радость по случаю награждения комсомола орденом Ленина. Они обещают работать еще лучше, и каждый выступающий берет на себя конкретные обязательства по досрочному выполнению производственной программы. «Героический труд молодежи в тылу, — сказал стахановец Адров, — великий Сталин назвал беспримерным подвигом, который войдет в историю. Будем и впредь достойны похвалы нашего вождя». А в следующем номере газеты было напечатано объявление горкома ВЛКСМ, сообщающее, что «20 июня, в 18 час. 30 минут, на стадионе «Сталинец» проводится митинг молодежи г. Чебоксар, посвященный награждению ВЛКСМ орденом Ленина».

15 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА. На подаренных правительством СССР самолетах-истребителях Як-3 на родину отбыли летчики французского авиаполка «Нормандия — Неман». В небо поднялись 40 боевых и две командирских машины конструкции Як-3. Французский летчик Ролан де Пуап, Герой Советского Союза, писал потом в своих мемуарах: «Час прощания боевых товарищей. Русские обнимают нас, дарят подарки. В 13 часов генерал Захаров приспускает красный флаг — взлетает первая эскадрилья Марселя Альбера, первого аса «Нормандии» — 23 белых креста на фюзеляже»…

Французская авиачасть была сформирована и направлена в состав Красной Армии в 1942 году. Летчики авиаполка «Нормандия» (позже «Нормандия — Неман») совершили свыше 5 тысяч боевых вылетов, участвовали в Курской битве, Белорусской наступательной операции, разгроме гитлеровских войск в Восточной Пруссии. 96 из них были награждены 112 орденами Советского Союза, а четверо удостоены звания Героя Советского Союза.

Кстати, посол СССР во Франции Александр Богомолов писал перед встречей французских летчиков на родине: «…де Голль одновременно послал в Лондон и Москву письма с просьбой вернуть во Францию полк бомбардировщиков «Лотарингия» из Англии и «Нормандию» из СССР. В письме, адресованном английскому командованию, де Голль просил продать бомбардировщики, на которых французские летчики летали в течение почти 5 лет. Английское военное министерство согласилось продать самолеты, но запросило очень высокую цену». Ответ англичан пришел незадолго до послания Сталина, сообщившего, что он считает «естественным сохранить за полком его материальную часть, которой он пользовался на Восточном фронте мужественно и с полным успехом. Пусть это будет скромным даром Советского Союза авиации Франции и символом дружбы наших народов». Контраст этих двух ответов взбудоражил все воздушное министерство, пишет Богомолов, и они хотят организовать торжественную встречу «Нормандии» на аэродроме Бурже.

17 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ. Лето, каникулы — в этот день сообщила о том, что на живописном левом берегу Волги открылся Дом отдыха для учителей Чувашской, Марийской и Удмуртской республик. «В Доме отдыха имеются лодки, рыболовные принадлежности, баскетбольные и волейбольные мячи и другой спортивный инвентарь, — пишет газета. — Оборудована библиотека, создан справочный стол. Здесь же будет организована выставка, показывающая достижения Чувашской АССР в области народного образования. Дом отдыха будет работать до 1 октября. Всего за лето здесь отдохнет 960 человек».

20 ИЮНЯ, СРЕДА. В Москву доставлено Знамя Победы — то самое, что было поднято над рейхстагом. На берлинском аэродроме «Темпельхоф» состоялись проводы Знамени Победы. Сопровождать его было поручено участникам штурма рейхстага Степану Неустроеву, Константину Самсонову, Илье Сьянову, Михаилу Егорову и Мелитону Кантария. В тот же день реликвия была доставлена в Москву на Центральный аэродром имени М.В. Фрунзе, где ей была организована торжественная встреча с почетным караулом и митингом.