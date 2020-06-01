В Чебоксарах бывшему полицейскому из Казани вынесен приговор за преступление сексуального характера

Следствием и судом установлено, что в ноябре прошлого года 34-летний сотрудник патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по городу Казани находился в отпуске и гостил в Чебоксарах у своего друга, проживавшего в общежитии. Там он познакомился с 49-летней женщиной, которую избил и вступил с ней в насильственную половую связь. Суд приговорил злоумышленника к 3 с половиной годам условного лишения свободы. В Следственном управлении СКР по Чувашии отметили, что после совершенного преступления полицейский был уволен со службы за совершение поступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел.