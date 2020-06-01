Олег Николаев пригласил на 100-летие Чувашской автономии ансамбль «Россия»

Автор: Джульетта ФедороваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Приглашение прозвучало на онлайн-встрече руководителя республики, директора государственного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной Дмитрия Дмитриенко и участниц чебоксарского вокально-патриотического проекта «Дети России».

Руководитель знаменитого ансамбля обратил внимание на талантливых школьниц «в условиях самоизоляции». Возникла идея съемок совместного клипа «Я лечу над Россией», которая тут же была воплощена в жизнь. При этом и голоса девочек, и каждый инструмент ансамбля записывались отдельно и только потом сложились в единую работу.

«Дети России» спели немало патриотических песен — «Идет солдат по городу», «Катюша», «Течет река Волга»… Именно клип на последнюю композицию и привлек внимание директора ансамбля «Россия».

Опубликовано: 11 июня 2020 г.


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