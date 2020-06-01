Владимир Путин поздравил Олега Николаева и жителей Чувашии с Днем России

«Этот праздник символизирует неразрывную, кровную связь времён и поколений, традиций патриотизма и личной ответственности за судьбу Отечества. Мы искренне гордимся своей Родиной, чтим ратные подвиги и трудовые свершения предков. Бережно храним их мудрые, отеческие заветы», – сказано в поздравлении, поступившем на имя врио Главы Чувашии Олега Николаева.

В адрес руководителя региона также поступают поздравления от руководителей субъектов Российской Федерации, федеральных и республиканских ведомств, глав районов и городов, руководителей предприятий и организаций республики.