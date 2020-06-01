Владимир Путин поздравил Олега Николаева и жителей Чувашии с Днем России

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
«Этот праздник символизирует неразрывную, кровную связь времён и поколений, традиций патриотизма и личной ответственности за судьбу Отечества. Мы искренне гордимся своей Родиной, чтим ратные подвиги и трудовые свершения предков. Бережно храним их мудрые, отеческие заветы», – сказано в поздравлении, поступившем на имя врио Главы Чувашии Олега Николаева.

В адрес руководителя региона также поступают поздравления от руководителей субъектов Российской Федерации, федеральных и республиканских ведомств, глав районов и городов, руководителей предприятий и организаций республики.

Опубликовано: 11 июня 2020 г.


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