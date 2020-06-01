У монумента Матери в Чебоксарах расцветает необычная клумба в виде «карты» Чувашии

Цветник «Чувашия» по форме повторяет очертания республики на карте России, выполнен он в виде циферблата со стрелками, «отсчитывающими» время с цифры «1920», а в центре — надпись «Пĕрле-Вместе».

К устройству арт-объекта, посвященного 100-летию Чувашской автономии, в компании «Зеленстрой» приступили во вторник. К пятнице, 12 июня, специалисты рассчитывают завершить оформление. На цветочной «карте» можно будет рассмотреть все районы республики — их обозначат яркими бегониями, бархатцами, петунией и цинерарией. По вечерам карту-часы раскрасит художественная подсветка.