Тестирование на коронавирус будет ускорено, условия госпитализации пересмотрены

Пляжи остаются закрытыми, но за качеством воды в водоемах следить будут

Заседание оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции началось с вопроса врио Главы Чувашии Олега Николаева, отчего в больницах республики почти 1400 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, при этом на ИВЛ всего около 30 человек. Ни в одном другом регионе такого соотношения нет. Резонно возникают сомнения: может, в стационары попадают «не те» пациенты?

Олег Алексеевич дал поручение разобраться с этим обстоятельством. При этом он особо подчеркнул, что больным приходится долго ждать результатов анализов, и привел пример, когда выздоровевшему человеку пришлось провести на больничном листе лишнюю неделю, потому что его не выписывали без итогового результата теста.

Сдача тестов, по мнению врио Главы республики, требует особого внимания. Понятно, что людям хочется выяснить, не заразились ли они, но мощности лабораторий ограничены. Поэтому в первую очередь тесты должны сдавать медики и те, кто был в контакте с зараженными. А также все, кто постоянно общается с большим количеством людей. Многие ссылаются на опыт Москвы, но и там количество тестов ограничено, если сделать пересчет на число проживающих.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская пообещала изменить маршрутизацию сдачи анализов. В лаборатории центра гигиены и эпидемиологии будут проводить исследование только материала больных, чтобы сократить срок ожидания результатов. К сожалению, мощности лаборатории намного меньше потребностей.

Сейчас очень много внебольничных пневмоний, но это не значит, что их причина непременно коронавирус. Надежда Феофановна сделала упор на то, что сегодня каждый заболевший обследуется, и как показывают результаты анализов, «обычные» бактериальные пневмонии никуда не делись, как и вирусные, вызванные гриппом и микоплазмой, которые хорошо лечатся по отработанным методикам.

Еще один больной вопрос: начало купального сезона отодвигается, руководители Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека категорически не рекомендовали открывать пляжи. При этом проводить анализы воды в водоемах, качества песка, воздуха сотрудники Роспотребнадзора будут. Как и следить за появлением возбудителей острой кишечной инфекции.

Зашла речь и о необходимости проведения дезинфекции мест общего пользования: детских площадок, подъездов жилых домов, автобусных и троллейбусных остановок. При этом жителям надо объяснить, что санитарная обработка не приведет к увеличению платы за коммунальные услуги.

Был поднят вопрос о том, что в прокуратуру обращаются представители малого бизнеса, которым пока не полагаются субсидии на покрытие убытков, понесенных из-за коронавируса. Например, женщина держит торговую точку по продаже продуктов. По закону она имеет право работать, но ее «точка» находится в большом торговом центре, который закрыт. Все обращения из прокуратуры Олег Николаев попросил передать руководителю Минэкономразвития Ивану Моторину, чтобы рассмотреть возможность помочь таким предпринимателям за счет резервного фонда Чувашии.

Вице-премьер правительства Чувашии Алла Салаева доложила, что силами мобильных бригад, сотрудниками полиции и Росгвардии удалось предотвратить скопление людей на кладбищах в Троицу. Но при этом есть ряд районов, где фиксируется много нарушений системой мониторинга за теми, кто должен соблюдать самоизоляцию. Особенно «отличился» Цивильский район, где зафиксировано 120 срабатываний системы, а мобильные группы таких нарушений не обнаруживали. Люди, которые должны были находиться по одному адресу, фиксировались совсем в другом месте. Но, как выяснилось, частично это произошло просто потому, что они были госпитализированы…