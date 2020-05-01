Штабом дружинников станет Гослужба по делам юстиции

В соответствии с федеральным законом Глава республики наделяется полномочиями по установлению обязательных для исполнения правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Об этом говорится в проекте изменений в закон «О защите населения и территорий Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», представленном на заседании руководителем ГКЧС Чувашии Вениамином Петровым.

Законопроектом о поправках в закон «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с участием граждан в охране общественного порядка на территории Чувашской Республики» организационное обеспечение деятельности координирующего органа (штаба) народных дружин возлагается на Государственную службу республики по делам юстиции. Об этом доложил ее руководитель Дмитрий Сержантов. На территории региона действует 26 таких дружин, в которых насчитывается 508 дружинников, в том числе 216 женщин.

Принято постановление о проекте поправок в государственные программы обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и развития здравоохранения. Объемы финансирования второй программы с учетом вносимых изменений на 2020-2022 годы в республиканский бюджет увеличены на 1,068 млрд рублей. Часть средств будет направлена на выплаты стимулирующего характера медицинским работникам за работу с пациентами с COVID-19 и с лицами из группы риска, закупку медицинского оборудования и лекарственных препаратовпревышает величину прожиточного минимума на душу населения за второй квартал.