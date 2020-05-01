В Чувашии засеяно 94% площадей под зерновые и зернобобовые, картофель заметно отстает

В шести районах — Канашском, Порецком, Шемуршинском, Шумерлинском, Ядринском и Яльчикском — выполнен план сева яровых зерновых и зернобобовых культур, сообщают в Минсельхозе Чувашии. Всего же на 26 мая в республике при плане 193,8 тыс. га посеяно 182,4 тыс. га зерновых и зернобобовых. План посадки картофеля выполнен пока только в Шемуршинском районе. Низкие темпы работ по второму хлебу в Янтиковском и Аликовском районах — посажено соответственно 2,1% и 9,4% к плану.