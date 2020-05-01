Мост через Суру в Порецком будет готов к ноябрю

Врио Главы республики совершил рабочую поездку в Порецкий и Алатырский районы. В Порецком он ознакомился с ходом ремонта моста через Суру. Работы начались прошлым летом и должны закончиться в ноябре этого года. Как доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов, подрядная организация выдерживает график.

В Алатыре Олег Николаев посетил детскую поликлинику, капитально отремонтированную в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Врио Главы пообщался с молодыми врачами, обосновавшимися здесь по программе «Земский доктор». Затем он побывал в реконструируемом краеведческом музее, на спортивном объекте. Не был оставлен без внимания ход посевной в районе.

Подробности в следующем выпуске «СЧ».