Еще не время снимать маски…

В городах и районах Чувашии идут проверки соблюдения «масочного режима»

Во многих регионах России ввели масочный режим. Вот и Чувашия, где количество заболевших коронавирусом пока не падает, не стала исключением. Но сразу же после майских праздников, когда режим нерабочих дней был завершен и на улицах появилось больше народу, стало понятно — многие люди пренебрегают средствами индивидуальной защиты, не носят ни маски, ни перчаток. По всей республике начались проверки соблюдения масочного режима.

СПРАВКА «СЧ» Как правильно использовать защитные маски «С точки зрения защиты от вируса лучший вариант — одноразовая маска, — делится информацией «Российская газета». — При использовании многоразовых выше вероятность получить вторичную инфекцию». При этом, сняв многоразовые маски, нельзя надевать их повторно, не обеззаразив. Напомним, коронавирус погибает при 70 градусах за пять минут. Поэтому можно маску постирать, а затем прогладить раскаленным утюгом. Можно обработать паром и просушить. Лучше иметь при себе несколько масок в чистых отдельных пакетах, чтобы была возможность поменять защиту. При использовании маска должна полностью закрывать рот, нос и подбородок.

Сегодня важно уяснить, что это не какая-то прихоть властей и даже не просьба. Согласно распоряжению врио Главы Чувашии Олега Николаева жители республики обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Словом, носить маски, повязки, респираторы в публичных местах — общественном транспорте, такси, при посещении магазинов, аптек, парикмахерских — обязательно. Вот такие сегодня правила. И нарушать их не следует, ради своего здоровья, здоровья своих близких и окружающих людей.

Между тем проверками сегодня охвачены все города и районы Чувашии. Представители местных администраций, сотрудники Роспотребнадзора и МВД проводят регулярные рейды в общественных местах, в магазинах и в транспорте. В чебоксарских продуктовых супермаркетах, например, после визита проверяющих уже отказываются обслуживать покупателей без масок, а на пол приклеиваются яркие ленты, напоминающие посетителям о необходимости соблюдать дистанцию.

К дверям автобусов и троллейбусов прикреплены объявления, что вход без масок воспрещен, об этом предупреждают и кондукторы. В основном люди с пониманием относятся к повышенным мерам безопасности и носят маски. Но некоторые надевают их, лишь завидев сотрудника в форме, или когда окружающие сделают замечание. Увы, есть и такие, которых предупреждаешь-предупреждаешь, а им как об стенку горох.

В формате нашей традиционной рубрики «от А до Я» «Советская Чувашия» подготовила подборку новостей о том, как соблюдается масочный режим при посещении мест общего пользования в городах и районах республики и как проводятся там проверки.

НЕТ ПОВЯЗКИ — СДЕЛАЙ САМ

КОЗЛОВКА. Мобильная группа нагрянула с проверкой в один из новых магазинов федеральной торговой сети города.

Участники рейда убедились, что при входе покупатели могут обработать руки антисептическим средством. По всему магазину нанесена специальная разметка, которая предупреждает о необходимости соблюдать социальную дистанцию. Обслуживаются покупатели только в маске. А те, кто забыл ее дома, могут сами сделать одноразовую повязку прямо при входе в торговый зал. Для таких случаев тут приготовлена специальная двухслойная ткань.

По данным администрации Козловского района, с 12 по 18 мая соблюдение масочного режима на предприятиях и в торговых точках, в транспорте и на улице проверили 12 мобильных групп. Они обошли более 150 торговых объектов, проинспектировали с десяток автобусов и маршруток. Итог рейдов — один акт фиксации нарушений и одна объяснительная записка. Проверки продолжаются.

«ПИШИ ОБЪЯСНИТЕЛЬНУЮ…»

МОРГАУШСКИЙ РАЙОН. «Без маски мы не обслуживаем. Только что до вашего визита отказала в обслуживании двум покупателям. В продаже есть и маски, и перчатки, предлагаем», — отчиталась продавщица Ойкасинского магазина Алина Егорова членам 4-й мобильной группы, посетившей на днях Тораевское и Ярославское сельские поселения.

Работники магазина строго выполняют все санитарные требования. Сегодня они работают вдвоем. Через каждые два часа проводят санобработку помещений, есть и разметка на полу, чтобы покупатели соблюдали дистанцию. Всего же 4-й мобильной группой проверено 14 торговых точек. Участники рейда отметили, что в основном в магазине покупатели находятся в масках, но есть и те, кто пытался пройти без нее. Пришлось посетителям без маски оформлять объяснительную записку.

ЛЮДИ СТАЛИ СОЗНАТЕЛЬНЕЕ

КРАСНОЧЕТАЙСКИЙ РАЙОН. Разъяснительную беседу уже не с персоналом магазина, а с его посетителями пришлось вести мобильной группе в ходе очередного рейда.

Если в торговых точках и на предприятиях тут полный порядок, то граждане еще не все всерьез воспринимают обязанность носить маску в общественных местах, отмечают в администрации района. Поэтому в ходе рейдов больше приходится делать замечания покупателям.

Напомним, еще в апреле на «горячую линию» рабочей группы оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, которую проводила вице-премьер Алла Салаева, поступил звонок от редактора газеты Красночетайского района «Наша жизнь» Алины Ориновой. Журналист тогда сообщила, что в райцентре плохо соблюдается режим самоизоляции, мамы гуляют с детьми, на улицах ходят бабушки и дедушки с авоськами.

«Радует, что люди стали более сознательными, — рассказала нам по телефону уже о сегодняшней ситуации Алина Николаевна, — надевают маски в транспорте, в магазине. Их, кстати, теперь можно купить не только в аптеке, но и в райповских магазинах, в райпо шьют их сами».

ВОЗЛЕ «ЧЕРЕМУШЕК» ЧИСТО

ЦИВИЛЬСКИЙ РАЙОН. В ходе рейда проверяющие посетили торговые точки, аптеки, парикмахерские, а также заглянули в салоны маршруток.

На территории района ежедневно работают четыре бригады, в их составе — сотрудники администрации, МВД, Роспотребнадзора и МЧС, рассказали в администрации Цивильского района. В первой половине дня проверяются организации, во второй — скверы, площадки, предприятия торговли.

Соблюдают масочный режим и водители маршруток. На днях несколько авто было проверено на одной из многолюдных остановок «Черемушки». По словам водителей, в салонах микроавтобусов ведется санитарная обработка, «лишних» пассажиров на борт они стараются не брать. В этот раз нарушителей участники рейда не выявили, а вот в предыдущие дни они были.

Всего же за три дня межведомственная рабочая группа района проверила работу 82 объектов розничной торговли, 9 парикмахерских, 3 предприятий и 18 маршруток.

ВНИМАНИЕ — К МАЛЕНЬКИМ МАГАЗИНАМ

ЧЕБОКСАРСКИЙ РАЙОН. Одна — в Кугеси, вторая — в Лапсарское сельское поселение, третья — по селам и деревням. Так распределили работу пяти мобильных групп по проверке соблюдения масочного режима в Чебоксарском районе.

В начале недели здесь, например, проверили объекты торговли, общепита, автозаправки, расположенные на трассе М-7. «Моя группа ответственна за промышленные предприятия, розничную торговлю, общепит, — рассказала начальник отдела экономики администрации района Людмила Софронова. — Рейды организуем ежедневно, утром и вечером. Проверяем, чтобы не только все работники предприятий были в масках, но и посетители».

По словам Людмилы Васильевны, в больших магазинах райцентра давно уже налажена пропускная система: есть маска — проходи. А вот в маленьких магазинах пришлось вести разъяснительную работу. И если сразу после майских праздников проверяющие еще фиксировали нарушения, то на сегодня во всех проверенных торговых точках района масочный режим соблюдается.

«А дефицита масок у нас уже давно нет», — добавила Людмила Софронова. Средства индивидуальной защиты продаются и в аптеках, и в магазинах. Их пошивом в районе занимаются два крупных предприятия, «Паха тере» и «Хлопковый мир», и еще пять индивидуальных предпринимателей.

ГУЛЯЮЩИХ ПОДРОСТКОВ МОГУТ ПОСТАВИТЬ НА УЧЕТ

ШУМЕРЛЯ. Если взрослые выходят из дома в масках и по уважительным причинам, молодежь нарушает все меры безопасности — подростки праздно гуляют на площадках и в большинстве своем не носят масок, обеспокоены члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Совместно с инспекторами подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Шумерлинский» они решили проверить, соблюдает ли молодежь режим самоизоляции и носит ли маски при выходе на улицу. В ходе рейда отметили, что в вечернее время подростки-таки гуляют, особенно не сидится дома «сладким парочкам», молодежь встречается во дворах и скверах. А маски надевают — лишь бы взрослые не приставали. Не повезло продолжить общение одной такой паре, попавшейся на глаза проверяющим. Юноше и девушке оказалось по 16 лет.

Сотрудники ПДН предупреждают, что лучше сейчас посидеть дома. На таких нарушителей могут составить протоколы в присутствии родителей, затем материал отправят в комиссию по делам несовершеннолетних на рассмотрение и принятие мер воспитательного и административного воздействия. Что в целом может отрицательно сказаться на «репутации» при поступлении в колледжи или вузы.

ПОКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЗАТЕМ — ШТРАФЫ

НОВОЧЕБОКСАРСК. На нарушителей масочного режима могут быть составлены акты и протоколы. В первый раз гражданину вынесут предупреждение, затем последуют штрафы от 1 до 30 тыс. рублей.

О таком раскладе в случае нарушения масочного режима предупреждают новочебоксарцев власти города. Здесь также вовсю идут проверки исполнения поручения руководителя региона.

Сетевые магазины и другие торговые точки уже проинформировали покупателей об обязательном ношении масок: на дверях и в помещениях объектов торговли висят объявления, в некоторых торговых точках есть голосовое оповещение. Крупные ритейлеры предлагают покупателям бесплатные одноразовые маски, если вдруг окажется, что человек забыл или потерял свою маску.

К СЛОВУ Часто при проверках жители Чувашии сетуют, что маски слишком дорогие, а каждый день приходится тратить как минимум две одноразовые маски (выход на работу, возвращение домой). Однако сейчас, когда за производство масок взялись многие предприятия республики, можно надеяться, что цены на маски будут снижаться. Напомним высказывание по этому поводу врио Главы Чувашии Олега Николаева во время недавнего визита на чебоксарское предприятие, где налажен выпуск одноразовых масок. «Когда к нам пришел коронавирус, масок не хватало, спрос на них был большой, вот цены и подскочили, — разъяснил ситуацию Олег Николаев. — На сегодня рынок насытился. Производство товара в промышленных масштабах объективно снижает себестоимость. Соответственно снижается цена на рынке. Это совершенно иные качества продукции и цена, приемлемая для потребителя».

Фото Анастасии Ковалевой:

Мобильные группы продолжают работать и в Чебоксарах. На днях они обследовали еще 13 объектов торговли и бытового обслуживания. Составлено два протокола и зафиксировано четыре нарушения.