Итоговые оценки для школьников на основании годовых

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергей Яковлев:

Минпросвещения России принято решение не проводить для учащихся 9-х классов обязательные экзамены по русскому языку и математике, итоговые оценки в аттестат будут выставляться на основании годовых.

Решение принято на основе рекомендаций органов здравоохранения, исходя из эпидемиологической ситуации в стране и необходимых требований защиты здоровья детей и педагогов.

Сроки проведения ЕГЭ в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период. Окончательные даты начала ЕГЭ будут  определены в ближайшее время.

Принято решение скорректировать формат проведения  ЕГЭ в 2020 году: экзамены будут проводиться только для тех ребят, которые  планируют  продолжить обучение в вузе. Для остальных выпускников обязательные предметы в рамках ЕГЭ по русскому языку и математике проводить не планируется.

Также хочу напомнить, что с 18 мая у учеников 1-8 классов начинаются  летние каникулы. Завершение учебного года в 9-11 классах планируется в соответствии с календарными учебными графиками, ранее утвержденными школами, то есть с 25  по 30 мая.

Опубликовано: 13 мая 2020 г.


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